Итоги 'Рамштайна': Канада выделит $300 млн на боеприпасы для Украины

По итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 9 января Канада объявила о новой помощи для украинской армии. Речь идет о помощи на сумму около $300 млн (440 млн канадских долларов).

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Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что 200 млн канадских долларов будут направлены на чешскую инициативу по закупке и доставке Украины боеприпасов. Снаряды остаются одним из ключевых приоритетов Украины, передает пресс-служба ведомства.

Еще 50 млн канадских долларов будут использованы на закупку различных боеприпасов у канадских производителей.

Также в ведомстве пообещали выделить 100 млн канадских долларов на датскую модель по поддержке производства дронов украинской оборонной промышленностью.

Еще 30 млн будут выделены на зимнее снаряжение, включая спальные мешки, зимние ботинки и термозащитные слои для украинских военных. Несколько траншей этой помощи уже были доставлены в Украину в декабре 2024 года.

"Помощь, объявленная сегодня, является частью дополнительной военной помощи Украине в размере $500 млн, о которой было сообщено на саммите НАТО в 2024 году, и $1,6 млрд, рассчитанных в бюджете на 2024 год. Таким образом, общая стоимость военной помощи Канады после полномасштабное вторжение России достигло $4,5 млрд", – говорится в сообщении.

Кроме того, Канада объявила, что уже передала Украине камер для дронов на около $50 млн, а также отправила несколько грузов зимней формы на около $23 млн.

В ведомстве добавили, что в сентябре 2024 года Канада передала Украине более 2000 двигателей к авиаракетам CRV-7, а в декабре прошлого года – примерно 1300 боеголовок к этим ракетам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– коалиция по закупке беспилотников для Украины 9 января анонсировала поставки 30 000 дронов. В настоящее время фонд собрал для этого около 90 млн долларов.

– Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к комплексам ПВО IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Кроме того, Берлин предоставит 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

– США во время заседания "Рамштайн" 9 января объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что помощь будет содержать важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

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