Итоги 'Рамштайна': Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T, боеприпасы и бронетехнику

Германия приняла решение передать Украине 50 дополнительных ракет к комплексам противовоздушной обороны IRIS-T, которые первоначально предназначались для Бундесвера. Кроме того, Берлин предоставит Силам обороны 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

Видео дня

Такое объявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в четверг, 9 января, передает Укринформ.

Он пообещал, что ракеты для IRIS-T Украина получит "в кратчайшие сроки". Сначала они были предназначены для Бундесвера, но теперь направляются непосредственно на производство в Украину.

"В краткосрочной перспективе мы передадим Украине дополнительные управляемые ракеты для системы IRIS-T, которые первоначально предусматривались для Бундесвера. Теперь мы перенаправим их непосредственно с производства в Украину", – сказал глава немецкого минобороны.

Писториус также отметил, что в этом году Украине также будут переданы "три обещанных комплекса IRIS-T SLM и три IRIS-T SLS, а также дополнительно 13 зенитных танков Gepard".

Кроме того, Берлин планирует в этом году предоставить украинским Вооруженным силам первые шесть (из обещанных 54) новых современных колесных гаубиц RCH 155, а также 20 БМП Marder и 22 основных боевых танка Leopard1 А5 с необходимой амуницией.

Глава немецкого минобороны также подчеркнул, что Берлин ставит своей целью подготовить еще 10 тысяч украинских солдат в течение 2025 года.

Напомним, что на базе "Рамштайн", где 9 января состоялось 25 заседание Контактной группы по обороне Украины, президент Владимир Зеленский провел переговоры с Борисом Писториусом. Они обсудили военную помощь и поддержку украинского производства оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, США во время заседания "Рамштайна" 9 января объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что помощь будет содержать важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!