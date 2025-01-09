Члены коалиции дронов анонсировали поставки 30 тысяч БПЛА для ВСУ: что известно

В четверг, 9 января, коалиция по закупке беспилотников для Украины анонсировала поставки 30 000 дронов. В настоящее время фонд собрал для этого около 73 миллионов фунтов стерлингов.

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Об этом сообщило британское Министерство обороны. Drone Capability Coalition совместно возглавляют Великобритания и Латвия. Также финансирование предоставили Дания, Нидерланды и Швеция.

В частности, после того, как будут заключены соответствующие контракты на 45 миллионов фунтов стерлингов, Силам обороны партнеры обещают передать самые "современные" FPV-дроны.

"Украина продолжает ощущать острую потребность в дополнительной военной технике для защиты от агрессивной войны РФ. Беспилотники являются важной частью этих усилий, как для защиты критической инфраструктуры, так и для использования на передовой", – подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Кроме того, более 1,3 млрд фунтов стерлингов сейчас составляет Международный фонд для Украины. Им руководит Великобритания. Этот фонд использует финансовые взносы международных партнеров для быстрой закупки приоритетной военной техники для Украины.

В этот раз впервые в него внесли деньги Португалия и Германия. В общей сложности последние взносы более чем на 190 миллионов фунтов стерлингов таковы:

– Дания. 67 миллионов фунтов стерлингов на дроны, системы ПВО и обучающее оборудование;

– Норвегия. 59 миллионов фунтов стерлингов на специализированные возможности, включая дроны и морскую подготовку;

– Португалия. 43 миллиона фунтов стерлингов (52 миллиона евро) на дроны для наблюдения и разведки;

– Швеция. 20 миллионов фунтов стерлингов на ремонт самоходных артиллерийских систем Archer и морскую подготовку;

– Германия. 4 миллиона фунтов стерлингов на морскую подготовку;

– Исландия предоставит миллион фунтов стерлингов от Исландии на финансирование береговых радаров.

Министр обороны Великобритании Джон Хили также напомнил, что его страна обязалась ежегодно предоставлять по 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи "столько времени, сколько это потребуется".

"Обеспечить Украине возможность защитить себя и важно для защиты безопасности Соединенного Королевства является нашим обязательством. Потому что защита Соединенного Королевства начинается в Украине", – отметил министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин провели переговоры в рамках 25-й встречи в формате "Рамштайн". Основными темами обсуждения стали ситуация на фронте, потребности Украины в БПЛА, а также усиление украинской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Зеленский самолетом прибыл в Германию на 25 встречу в формате "Рамштайн". В нынешнем заседании, которое может стать последним, участвуют министры обороны 54 стран.

Выступая на "Рамштайне", президент Украины рассказал, что в Курщине армия КНДР потеряла уже около 4 тыс. лиц. Зеленский также сказал, что БПЛА изменили природу войны и призвал работать в этом направлении.

Детальнее о выступлении Зеленского на "Рамштайне" читайте в материале OBOZ.UA.

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