Итальянцы создали карту вакцинации от COVID-19 в мире: кто лидирует

Итальянцы запустили сайт, посвященный вакцинации от коронавируса в разных странах. Согласно обнародованным данным, больше всего доз получили американцы, но быстрее всего это делает Израиль.

На сайте представлена карта, которая отображает какие вакцины использовали и где (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Согласно обнародованным данным, в мире применяется несколько препаратов: CNBG, Cinovac, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinofarm, Sputnik V. Каждая из них выделена определенным цветом.

Больше всего прививок сделали в США. Там привили более 5,9 млн человек.

Также указана информация о соотношении количества прививок к населению той или иной страны (по этому показателю лидирует Израиль).

Кроме того, отображаются сведения по суточному количеству вакцинированных людей на 1 миллион населения. Здесь Израиль также на первом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ВОЗ, вакцинацию от коронавируса проводят 42 страны. Большинство из них – состоятельные государства.