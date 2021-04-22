Истребители НАТО прилетят охранять небо над Черным морем

Британские истребители Typhoon передислоцируют на военно-воздушную базу в Румынии, чтобы охранять воздушное пространство над Черным морем.

Эскадрилья самолетов королевских ВВС с авиабазы Lossiemouth (Германия) в начале мая перелетит на базу "Михаил Когалничану" возле Констанци, сообщается на сайте воздушного командования НАТО.

Это уже третья ротация британской авиации в регионе. Предыдущие происходили в 2017-м и 2018-м годах.

Отметим, что страны НАТО договорились о патрулировании Черного моря в 2014 году оккупации Россией части Донбасса и Крыма. В нем также принимают участие румынские истребители.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил США, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес рассказал, что российская авиация и подводные лодки показывают повышенную активность, в том числе в Черном море.

По его словам, все события происходят одновременно и спланированно, а также могут свидетельствовать о попытке в длительной перспективе пробиться к Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перебросила во временно оккупированный Крым радиолокационные станции "Каста-2-2" из Забайкалья.