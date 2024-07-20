Исполнитель покушения на Трампа искал в интернете информацию о депрессивном расстройстве, школьной стрельбе и взрывчатке – NBC

Перед покушением на бывшего президента США Дональда Трампа нападающий Томас Мэтью Крукс искал в интернете информацию о депрессивном расстройстве, школьной стрельбе в Мичигане и взрывчатке. В телефоне нападающего на Трампа нашли в общей сложности 14 тысяч ссылок.

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Об этом сообщает NBC News с ссылкой на высокопоставленные источники в американских правоохранительных органах. По их данным, федеральные следователи США обнаружили тысячи ссылок в телефоне вооруженного мужчины, стрелявшего в Трампа.

В частности, в телефоне подозреваемого в покушении Томаса Крукса нашли поисковые запросы по стрельбе в Оксфордской средней школе и нападающего, который в возрасте 15 лет смертельно застрелил четырех студентов и ранил нескольких других в пригороде Детройта (Мичиган) в 2021 году.

Источники телеканала также сообщили, что в июле Крукс искал информацию о депрессивном расстройстве, а в мае – материалы по взрывчатым веществам и химическим соединениям, в частности статью о самодельных взрывных устройствах. Всего в телефоне нападающего на Трампа обнаружили 14 тысяч ссылок.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа покушались. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экспрезидента США и нынешнего кандидата была поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрельцем оказался Томас Мэтью Крукс. Его ликвидировали на месте инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональда Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелец находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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