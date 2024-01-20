Испанию накрыли снегопады: на дорогах застряли 600 автомобилей, на помощь привлекли армию

На Испанию обрушились сильные снегопады, которые спровоцировал шторм Хуан. Вследствие непогоды, накрывшей многие районы страны, на дорогах застряли 600 автомобилей.

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Для ликвидации последствий власти привлекли армию. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Больше всего пострадал район Сория в регионе Кастилия и Леон, на национальной дороге N-122 между городами Маталебрерас и Онтальвилья-де-Валькорба. На участке между 115-м и 148-м километрами около 600 транспортных средствах оказались в ловушке, что вынудило власти обратиться за помощью к Военному подразделению по чрезвычайным ситуациям Испании (UME).

Основной проблемой, с которой столкнулись спасательные команды, были низкие температуры, которые могли достигать 14 градусов ниже нуля.

Ожидается, что ураган пройдет в ближайшие дни.

Напомним, оккупированный Севастополь в ночь на пятницу, 19 января, накрыл сильный ливень, который подтопил по меньшей мере 25 домов и превратил дороги в бурные реки. Из наиболее пострадавших районов города эвакуировали 19 человек, среди которых есть дети. По прогнозу синоптиков, ливень продолжится и в субботу, 20 января.

Жители украинской столицы Киева вечером в четверг, 11 января, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Как оказалось, украинцев напугала снежна гроза. Похожие погодные условия сейчас наблюдаются и в Чернигове.

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