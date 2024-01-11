Киев и Чернигов накрыла снежная гроза: горожане слышали мощный гром. Видео

Жители украинской столицы Киева вечером в четверг, 11 января, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Как оказалось, украинцев напугала снежна гроза. Похожие погодные условия сейчас наблюдаются и в Чернигове.

Видео дня

Снежная гроза в Киеве и Чернигове сопровождается сильным громом и яркими молниями, что является аномалией для января. Соответствующие видео сняли корреспонденты OBOZ.UA.

"У нас вообще очень сильный ветер, такое ощущение что сейчас окна повылетают", "Гром и молния. Циклон из России", "Это снежная гроза, редкое явление", "Какие-то громкие звуки были", "В последние годы все больше редких явлений, может и вот снова", "Гроза! Я как-то в Херсоне видел зимой ночью молнии, гром и снегопад", "Молния два раза и гром", – писали киевляне в сети.

Оказалось, что "вспышки", которые видели киевляне и черниговчане в небе – это молния, а "взрывы" – гром.

Снежная гроза – это довольно редкое метеорологическое явление, которое происходит примерно 5-6 раз в год. Во время грозы вместо дождя с неба падает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook объяснила, что гроза зимой крайне редко, но бывает. Она подтвердила, что речь идет о таком редком явлении, как снежная гроза, когда вместо дождевого ливня идет снег.

"Нас как раз проходит атмосферный фронт. Воздух сует холодный, то есть атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, после непродолжительного потепления в Украину в ближайшие дни вновь ворвутся сильные морозы. В некоторых областях нашей страны температура опустится до -14, а в ночное время мороз усилится вплоть до -20 градусов.

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