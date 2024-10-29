Иран заявил, что открыт к сотрудничеству с Западом, но при одном условии: о чем идет речь
Иран просматривает свою внешнюю политику с целью укрепления связей с европейскими странами. Тегеран открыт к сотрудничеству с любым западным государством при одном условии – если оно уважает суверенитет Исламской Республики.
Об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, бывший министр иностранных дел Али Акбар Велаяти после ударов израильской авиации по военным целям в трех провинциях страны. Его цитирует Mehr News Agency.
"Исламская Республика открыта к сотрудничеству с любым западным государством, стремящимся к настоящему взаимодействию с Ираном, при условии, что оно уважает наш суверенитет и относится к нам как к равным", – сказал Велаяти.
Он подчеркнул, что Иран стремится сбалансировать отношения с разными регионами.
"Мы активно переосмысливаем новый баланс в отношениях с Западом, Востоком и развивающимися странами. Мы приветствуем дружбу с любой страной, от Европы до Азии или Африки", – добавил он.
В то же время Али Акбар Велаяти назвал Израиль разжигателем войны, дестабилизирующим регион. А политика Ирана, по его словам, остается оборонной.
"Мы никогда не начинали никаких войн, как свидетельствует история, и ирано-иракская война стала ярким примером такой политики. Однако мы бы противостояли акту агрессии таким образом, который заставил бы любого агрессора пожалеть о содеянном", - добавил Велаяти.
Как сообщал OBOZ.UA:
В ночь на 26 октября Израиль нанес ответный удар по Ирану за ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки был выведен из строя ключевой компонент иранской программы производства баллистических ракет.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября, и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".
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