'Иран очень близкий союзник': Зильбер объяснил, возможен ли российский след в гибели президента Ирана. Видео

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Эту информацию уже официально подтвердили. Сегодня звучат разные версии авиатрощи, одна из них, что в этой истории может быть и российский след. Ведь шпионская сеть РФ очень распространена в мире, а сейчас она активизируется.

О том, почему эта версия не имеет никакой основы и как может повлиять смерть президента Ирана на внутреннюю ситуацию в самой стране и взаимоотношения с Россией, рассказал израильский журналист Цви Зильбер в новом выпуске программы OBOZ.Talk.

По его словам, у России не было мотива совершать убийство президента Ирана, ведь они очень близкие союзники.

"Я не вижу мотива... Иран очень близкий союзник. И, кстати, именно Раиси возглавлял этот клан, который поддерживал союз с Россией. Это он взял курс на помощь России, потому что, как говорят иранисты, там действительно самые разные". кланы", – объяснил Цви Зильбер.

Он отметил, что далеко не все в Иране поддерживают сотрудничество с Россией из-за разницы в религии, в частности. А также потому, что это негативно повлияло на сближение с Западом.

"Многие в Иране критикуют, я имею в виду, в элитах, они говорят, что это была ошибка, что Иран не должен становиться на путь сотрудничества с Россией, у Ирана нет никаких интересов в Украине. И Иран лучше бы вместо этого наоборот вел переговоры с Западом и вышел бы из-под санкций. Потому что мы видели, что Раисе фактически переговоры с Западом просто намеренно провалил, хотя Байден был полон решимости вернуться в иранское ядерное соглашение", – отметил журналист.

По его словам, Раисе хотел использовать Украину в качестве полигона для испытания иранского оружия и для его рекламы, чтобы потом продавать ее по всему миру. И ему удалось кое-что сделать на этом пути, ведь иранские "шахеды" стали более модернизированы за то время, когда Тегеран начал поставлять их Москве для войны в Украине.

Именно Раиси был главным идеологом союза Ирана с Россией, подчеркнул Зильбер и отметил, что , возможно, этот союз сейчас даже и пострадает.

"Мы не знаем, кто будет следующим президентом, и какое решение примет устаревший духовный лидер. Возможно, вообще это будет очень серьезная турбулентность и там снова начнутся массовые волнения, которые приведут к падению режима. Это был бы прекрасный результат для всей истории. Я искренне желаю иранскому народу победить режим и встать на путь свободы и демократии.

Цви Зильбер предположил, что после падения сегодняшнего режима в Иране эта дружба снова возобновится.

"Поэтому я думаю, что для Путина смерть Роиси это очень даже опасно. Я не вижу мотива, который мог быть у Путина в этой истории", - подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Также жертвой катастрофы стал сопровождавший лидера в поездке министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан. Кроме президента и главы МИД Ирана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель лидера Исламской революции в этой же провинции аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других лиц. Все они погибли.

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи утвердил временным президентом страны Мохаммада Мохбера. Аятолла поручил ему "подготовить почву" для новых президентских выборов в Иране, которые пройдут в течение следующих 50 дней.

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