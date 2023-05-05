Иран накопил уран, которого достаточно для пяти ядерных бомб – министр обороны Израиля

У Ирана уже есть уран, обогащенный от 20% до 60%, которого могло бы хватить для пяти ядерных бомб. В ближайшее время они произведены не будут, поскольку для ядерного оружия необходим уран с 90% чистоты, а также дополнительное время, чтобы подготовить непосредственно снаряды.

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант предостерег Исламскую Республику от дальнейших усилий, направленных на создание ЯО. Об этом передает The Times of Israel. Напомним, что, согласно с условиями международной атомной сделки 2015 года, Иран не имеет права обогащать уран выше 3,67%.

"Не заблуждайтесь – Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. На данный момент Иран получил материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб", – сказал Галлант 4 мая во время визита в Афины (Греция).

Галлант подчеркнул, что обогащение Ираном урана до 90% "было бы серьезной ошибкой" со стороны Тегерана и могло бы спровоцировать "воспламенение региона".

Считается, что Иран хранит запасы обогащенного урана и, по мнению руководства США, мог бы произвести достаточно расщепляющегося материала для ЯО за две недели, если бы захотел. Однако потом Тегерану понадобятся долгие месяцы, чтобы подготовить бомбу к использованию.

В Штатах также считают, что Иран еще не обладает всеми технологиями, необходимыми для создания бомбы, и не принял окончательного решения.

Напомним, что переговоры о восстановлении ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами возобновились в апреле 2021-го, но с прошлого года зашли в тупик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В The Wall Street Journal считают, что за последние полгода Иран передал более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов для российской армии. Они перевозились грузовыми судами по Каспийскому морю.

– Ранее издание Politico заявляло, что Тегеран ведет секретные переговоры с Москвой и Пекином по закупке ракетного топлива. Журналисты не исключают, что часть ракет Иран отдаст РФ.

– В The Wall Street Journal предостерегали, что Иран в обмен на "шахеды" получает от России кибероружие, в частности для наблюдения.

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