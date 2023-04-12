Иран ведет секретные переговоры с Россией и Китаем по закупкам ракетного топлива: часть ракет Тегеран может предоставить Москве – Politico

Иран ведет секретные переговоры с Россией и Китаем о пополнении запасов топлива, которое используется для приведения в движение баллистических ракет. Этот шаг будет означать явное нарушение санкций ООН и, возможно, поможет Москве пополнить свой израсходованный запас ракет.

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Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию дипломатов, знакомых с этим вопросом. Тегеран провел одновременные переговоры с официальными лицами и подконтрольными правительству организациями обеих стран, в том числе с государственным российским производителем химикатов FKP Anozit, о приобретении большого количества перхлората аммония, основного ингредиента твердого топлива, используемого для питания ракет.

В то же время, по словам дипломатов, знакомых с этим вопросом, в Пекине иранский дипломат Саджад Ахадзаде, который является "консультантом по технологиям" Тегерана в Китае, вел переговоры о приобретении ракетного топлива. Однако дипломаты заявили, что им неизвестно, какие китайские компании были замешаны.

Точное количество перхлората аммония, которое Иран стремится закупить, неясно, но, по оценке дипломатов, знакомых с его планами, этого количества будет достаточно для создания тысяч ракет, в том числе ракеты Zolfaghar с дальностью полета 700 километров, которая использовалась как Ираном, так и его марионетками на Ближнем Востоке в последние годы. По словам дипломатов, если сделка состоится, некоторые из этих ракет могут быть развернуты против Украины.

Иран поставил России так называемые беспилотники-камикадзе, которые она использовала для нападения на украинские гражданские объекты, а также посоветовал Москве, как обойти международные санкции, с которыми она столкнулась в результате своих действий.

Переговоры о закупке перхлората аммония последовали за улучшением отношений между Ираном, Россией и Китаем, которые считают себя оплотом против влияния США, после развязывания Москвой войны против Украины.

Президент Китая Си Цзиньпин, посетивший Москву в прошлом месяце, не стал открыто поддерживать войну России в Украине, но почти не оставил сомнений в том, что Пекин в конечном счете предан России. Китай, который недавно представил мирный план, который, по словам критиков, заставит Украину уступить территорию, оккупированную Россией, хочет убедиться, что Кремль не проиграет войну, на фоне опасений, что это может спровоцировать крах страны-агрессора и более широкую дестабилизацию.

И США, и Европа неоднократно предостерегали Пекин от предложения России военной поддержки, хотя далеко не ясно, какие последствия будут, если Китай проигнорирует эти предупреждения.

Хотя в последние месяцы Китай снабжал Россию некоторым военным снаряжением, поддержка пока была скромной, отчасти, по словам аналитиков, потому что Пекин опасается рассердить своих самых важных торговых партнеров, США и Европу.

Помощь России через Иран путем поставки последнему ракетного топлива является одним из способов, с помощью которого Китай может оказать Москве тихую существенную поддержку. По словам западных аналитиков, тот факт, что Китай рассматривает возможность нарушения санкций ООН, которые он подписал, чтобы помочь России в военных действиях, выдает глубокую озабоченность Пекина перспективами своего союзника.

В соответствии с резолюцией ООН 2231, принятой в 2015 году, странам запрещается поставлять Ирану ракетное топливо без одобрения Совета Безопасности ООН.

Непрекращающиеся удары России по украинским объектам за последний год истощили ее запасы ракет. Хотя Россия производит свои собственные ракеты, ее возможности по их производству отстают от аппетита оккупантов к их запуску. Вот почему иранская поддержка, как и в случае с беспилотниками, может представлять привлекательную альтернативу.

Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в скором времени Россия сможет применять новые иранские дроны в войне с Украиной. Речь идет об иранском дроне-камикадзе Miraj-532, который уже в скором времени может быть доставлен в Россию.

Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала РФ против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Кроме того, в КНР обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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