Иран в обмен на 'шахеды' получает от России кибероружие, в частности для наблюдения – The Wall Street Journal

Страна-агрессор Россия якобы помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения. Взамен Кремль получает дроны-камиказде, которые российские оккупанты используют для ударов по украинским городам.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal с ссылкой на собственные источники. Как отмечается, США рассматривают растущий военный альянс Москвы и Тегерана как угрозу.

Сотрудничество между этими странами в области кибертехнологий, как говорят собеседники журналистов из Ирана и США, активизировалось после того, как Тегеран согласился поставить Москве не толкьо "шахеды", но и ракеты малой дальности, а также танковые и артиллерийские снаряды.

В ответ Иран рассчитывает получить не только кибероружие, но также российские ударные вертолеты, реактивные истребители и ракеты дальнего радиуса действия.

"Россия и Иран обладают сложными кибервозможностями и давно сотрудничают друг с другом, подписав два года назад соглашение о киберсотрудничестве, которое, по словам аналитиков, сосредоточено в основном на сетях киберзащиты. По словам людей, ранее Москва долгое время сопротивлялась обмену цифровыми наступательными возможностями с Ираном, опасаясь, что они в конечном итоге будут проданы в даркнете", – пишет издание.

Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия предоставила Ирану свои наработки в области слежения за средствами связи, подслушивающие и фотографические устройства и детекторы лжи.

По словам источников WSJ, Москва уже, вероятно, поделилась с Тегераном программным обеспечением для взлома мобильных телефонов и компьютеров оппозиционеров и диссидентов.

"Российские власти пришли к выводу, что преимущества развития военных отношений с Ираном перевешивают любые другие недостатки", – говорится в материале.

Как пишет издание, ссылаясь на документы исследовательского центра Citizen Lab университета Торонто, российская компания Protei Ltd начала поставлять программное обеспечение для цензурирования интернета иранскому мобильному оператору Ariantel.

По данным аналитиков по кибербезопасности, Protei Ltd разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для помощи правительствам в мониторинге телефонных коммуникаций, электронной почты и транзакций по кредитным картам. Компания имеет контракты с Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Financial Times вышла статья с утверждением, что Россия боится покупать у Ирана баллистические ракеты из страха, что США начнут поставлять Украине ракеты ATACMS. Россия и Иран сомневаются в усилении военного сотрудничества, поскольку Запад жестко предупредил Тегеран о возможных последствиях, считают журналисты издания.

В то же время стало известно, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. До получения Тегераном собственной ядерной бомбы могут оставаться считанные месяцы. США и Израиль хотят остановить ядерную программу Ирана, но сложившаяся в мире ситуация такова, что сделать это путем дипломатии, без военного противостояния, остается все меньше возможностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание Sky News заявило, что Иран тайно поставил России большое количество патронов, ракет и минометных снарядов для ведения войны против Украины. Тегеран также планирует новые поставки.