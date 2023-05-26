Иран может поставлять России дроны 'Шахед' для ударов по Украине через Каспийское море: СМИ раскрыли подробности

Каспийское море обеспечивает прямой путь между Ираном и Россией, в том числе для предполагаемых поставок оружия из Тегерана в Москву. По словам экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя странами каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у иранского режима для поддержки своих военных действий в Украине.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. Данные отслеживания показывают, что суда в регионе Каспийского море все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров.

В прошлом году данные мониторинговой группы Lloyd's List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что прошлым летом Москва приобрела беспилотники у Тегерана. Осенью увеличилось использование Россией иранских беспилотников , в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.

И аналитики говорят, что у западных союзников Украины мало сил, чтобы остановить такие поставки оружия.

"Нет риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран – у них нет возможности или мотива препятствовать такого рода обмену. Это идеальная среда для беспрепятственной торговли", – объяснил ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

По словам Келли, в период с августа по сентябрь 2022 года в Каспийском море резко увеличилось количество судов, отключающих данные слежения. Согласно данным Lloyd's List Intelligence, количество пробелов в данных отслеживания судов в 2023 году также остается высоким.

Резолюция Международной морской организации требует, чтобы на большинстве судов была установлена ​​система слежения, которая автоматически предоставляет информацию о местоположении и идентификации другим судам и властям. По соображениям безопасности эти автоматические идентификационные системы (AIS) должны передавать данные постоянно, за некоторыми исключениями. Но корабли могут отключить отслеживание AIS, что позволяет маскировать часть своего пути, скрыть пункты назначения или "затемнится" при заходе в порт.

Подозрительно, если судно просто отправляется из одного порта и возвращается, не заходя в другой порт, такое возможно, только если судно не переправляет груз на другое судно, а не в порт.

По данным Lloyd's List Intelligence, большинство пробелов в данных отслеживания грузовых судов под российским и иранским флагами произошло вблизи иранских портов Амирабад и Анзели, а также на российской реке Волге и в порту в Астрахани.

Эксперты заметили несколько закономерностей: некоторые суда можно увидеть на пути из иранских портов в Астрахань, хотя они не делали там официального захода в порт.

Хотя аналитики говорят, что трудно точно узнать, какой груз находится на этих кораблях, за исключением свидетельств очевидцев или спутниковых снимков, схемы предполагаемой деятельности в Каспийском море подтверждают сообщения западной разведки об экспорте иранских беспилотников в Россию.

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