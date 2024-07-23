Иран близится к созданию ядерного оружия: как этому способствовала внешняя политика США и что оставляет после себя Байден

21 июля Джо Байден объявил об отказе от выдвижения на президентских выборах. Интересно, что буквально за два дня до того, 19 июля, государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с довольно неожиданным заявлением, в котором отметил, что Иран становится все ближе к возможности получить материалы для изготовления ядерного оружия. По словам Блинкена, счет идет не на годы или месяцы, а оказывается вопросом буквально нескольких недель. Кто и как помог Тегерану добиться таких результатов и почему международная политика Байдена за время его президентства в целом вызывает немало критических замечаний, читайте в материале OBOZ.UA.

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Блинкен пытается обвинить администрацию Трампа в проблемах с Ираном

Интересно, что американский госсекретарь утверждает, что если бы ядерное соглашение оставалось в силе, Ирану до получения ядерного оружия оставался бы год, но сейчас этот срок уменьшился до одной-двух недель. Фактически иранскому режиму нужно только принять политическое решение, после которого Иран превратится в ядерное государство.

Следовательно Госдепартамент считает, что возвращение к соглашению в прежнем формате уже невозможно, ведь Иран достиг большого прогресса в развитии военной ядерной программы. При этом избрание на пост президента Масуда Пезешкиана, настроенного на переговоры с Западом, ничего не изменят в ядерной программе Ирана.

При всей опасности озвученных фактов, которые должны стать особым предметом анализа специалистов по безопасности в Израиле, Саудовской Аравии и США, необходимо подробно остановиться на причинах, которые привели к такому положению вещей. Как следует из заявлений самого Блинкена, главную вину госсекретарь возлагает на администрацию времен президентства Дональда Трампа, когда США вышли из ядерного соглашения с Ираном. Это не удивительно, ведь Блинкен как ведущий игрок команды действующего президента Джо Байдена пытается спасти крайне испорченную репутацию своего шефа с помощью откровенных манипуляций и перекручиваний. Однако даже поверхностный анализ отношений США и Ирана при президентстве Байдена дает понять, кого можно считать ответственным за усиление военной и экономической мощи Ирана.

Рост могущества Ирана – результат ошибочной и популистской политики. Но не Трампа

Необходимо упомянуть, как в сентябре 2023 года администрация Байдена разморозила 6 млрд долларов иранских активов, которые, очевидно, пошли на разработку материалов для ядерного оружия и финансирования прокси-сил Корпуса Стражей Исламской Революции, к которым относятся хуситы, ХАМАС, Хезболла и т.д. Поэтому неудивительно, что в следующем месяце, в октябре 2023 года ХАМАС, всячески поддерживаемый Ираном, совершил жесточайшую террористическую атаку на Израиль, положив начало длительному военному конфликту в регионе.

Также необходимо напомнить, что весь 2023 год Белый дом вел тайные переговоры с Тегераном, в результате которых официальный Вашингтон ослабил санкции по продаже иранской нефти. Как пишет американская пресса, это было сделано в интересах предвыборной кампании Джо Байдена, ведь рост добычи увеличивает предложение на рынке, что должно привести к снижению цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, безответственными решениями администрации Байдена воспользовался самый главный конкурент США – Китай, в последнее время нарастивший закупку дешевой иранской нефти.

По данным специалистов, по состоянию на апрель 2024 года добыча иранской нефти выросла до шестилетнего максимума — 3,3 млн баррелей в день, что на 75% выше минимальной отметки в 1,9 млн баррелей во время санкций "максимального давления", введенных президентом Трампом в конце 2020 года.

Мир на грани ряда региональных конфликтов

Итак, если вскоре Иран получит ядерное оружие, то абсолютная неадекватность режима поставит Ближний Восток на грань почти неотвратимого его применения. И фактически это будет результатом абсолютно провальной внешней политики администрации Джо Байдена в период его президентства с 2020 по 2024 годы.

За это время Соединенные Штаты позволили талибам захватить Афганистан, выведя войска. Следующим шагом стало то, что при нулевом сопротивлении Вашингтона Российская Федерация преступным нападением на Украину (союзника США) начала самую кровавую и опасную войну в Европе со времен Второй Мировой, что поставило под угрозу всю архитектуру мировой безопасности.

При президентстве БайденаСША вывели войска из Сирии, ХАМАС атаковал Израиль, хуситы атакуют ракетами гражданские корабли, Иран приближается к созданию ядерного оружия. За это время Россия размещает ядерное оружие в Беларуси, подписывает соглашение о стратегическом партнерстве с Северной Кореей и укрепляет сотрудничество альянса диктаторских режимов, постепенно переманивая на свою сторону даже членов НАТО (Венгрия, Словакия), а Турция подает заявку в БРИКС. Китай получает Россию в качестве сырьевого придатка и готовится военным путем захватить Тайвань, а КНДР открыто угрожает ядерным оружием Южной Корее, Японии и другим американским союзникам.

Даже Венесуэла угрожает захватить Гайану, а это происходит в зоне исключительного политического влияния США. Об абсолютно трусливой политике Байдена и его администрации в отношении Украины не стоит и вспоминать – страна с крупнейшими на Западе военными запасами послала истекающему кровью в войне союзнику "аж" целый 31 танк "Абрамс" и ни одного самолета из 4 тысяч, что находятся на хранении, возложив миссию авиационного обеспечения Украины на маленькие Нидерланды, Данию и Бельгию.

Настоящим дном политического бессилия Байдена стал запрет применять американские ракеты вглубь территории страны-агрессора, причем на 100 км можно, а на 101-м километре Белый дом боится мифической эскалации, о которой Путин упоминал еще когда в Украину поступили первые противотанковые гранатометы "Джавелин".

Теперь Байден готовится уходить на пенсию. А весь мир будет разгребать ту кучу геополитических ошибок, которые допускали США во главе с Джо Байденом и его администрацией. С неизвестными последствиями...