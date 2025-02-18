Иран активно вербует шпионов в Израиле, пытаясь получить данные о воинских частях и системе 'Железный купол': всплыли подробности

Иран активно вербует шпионов в Израиле с целью получить данные о воинских частях и системе "Железный купол". Израиль в свою очередь арестовывает агентов, пока те не нанесли существенного ущерба.

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Об этом сообщает "Голос Америки". В частности, почти все шпионы являются русскоязычными израильтянами.

По словам представителей полиции Израиля, последние двое задержанных – резервисты израильской армии, один из них предоставил Ирану секретные материалы о противоракетной системе "Железный купол ". Также, вероятно, из-за полученных данных от шпионов Иран обстрелял несколько военных баз во время двух атак баллистическими ракетами в апреле и октябре 2024 года.

"Мы знаем, что во время первой атаки Иран обстрелял базу пехотных бригад "Голане" на севере страны. Иранцам помогли люди, которые снимали базу извне и предоставили точное расположение GPS", – рассказал аналитик по безопасности.

Отмечается, что за прошлый год было арестовано 30 израильтян, часть из них уже осуждена за шпионаж в пользу Ирана. Агентов вербовали в приложении Telegram за деньги.

Израильские аналитики подчеркнули, что Иран вербует агентов на фоне роста ожиданий израильской атаки на иранские ядерные объекты в ближайшие месяцы.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа объявила о поставках Израиля одной из самых мощных неядерных авиабомб в мире. Журналисты полагают, что подобный шаг может изменить баланс сил в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп отменил одно из недавних решений бывшего президента Джо Байдена о предоставлении Израилю 900-килограммовых авиабомб. Речь идет о передаче Тель-Авиву 1800 неуправляемых авиабомб MK-84.

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