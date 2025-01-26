Трамп отменил решение Байдена и приказал передать Израилю 900-килограммовые авиабомбы – СМИ

Президент США Дональд Трамп отменил одно из недавних решений своего предшественника Джо Байдена. Оно касалось передачи Израилю 900-килограммовых авиабомб.

Видео дня

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Вашингтон должен был передать Тель-Авиву 1800 неуправляемых авиабомб MK-84.

"Снабжение авиабомб MK-84 в мае 2024 года прекратил бывший американский лидер Джо Байден. Он был обеспокоен, что Израиль применит эти снаряды в густонаселенных районах Сектора Газы", - говорится в сообщении издания.

На тот момент израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху и его сторонники обвинили Вашингтон в решении ввести "эмбарго на поставку оружия" в Израиль. Они подчеркнули, что решение Байдена также критиковали еврейские общины США, традиционно поддерживающие Демократическую партию.

Впрочем, после победы Дональда Трампа на выборах многие ожидали, что США возобновят поставки. Но пока этого не произошло. Стоит отметить, что эти авиабомбы способны уничтожить целые кварталы.

Подробности

MK-84 – это свободно падающая неуправляемая авиационная бомба GP весом 2000 фунтов. Это оружие общего назначения (LDGP) серии MK 80 с низким сопротивлением используется в большинстве операций бомбардировки, где требуется максимальная взрывная мощность и взрывной эффект. Бомбы LDGP разработаны таким образом, чтобы обладать аэродинамической обтекаемостью.

Их корпуса относительно легкие, и примерно 45 процентов их полного веса взрывоопасны. Бомбы общего назначения могут использовать как носовой, так и хвостовой детонаторы, а также хвостовое оперение конической или заторможенной формы.

Обычными предохранителями являются механический M904 (нос) и M905 (хвост). Большинство из более 12 000 MK-84, израсходованных во время Бури в пустыне, были сброшены F-15E, F-16 и F-111F ВВС.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планирует завершить войну в Украине уже в течение первых 100 дней после своей инаугурации. Поэтому он не исключает возможность покупки оружия для Украины за счет российских замороженных активов.

Как сообщал OBOZ.UA, без передачи замороженных российских активов на 300 млрд долларов Украина может не выстоять перед агрессией РФ или пойти на невыгодный для себя мир. Так считает финансист Билл Браудер.

В таком случае, по его словам, Европейскому Союзу и Великобритании грозит новый иммиграционный кризис, а страны Балтии станут жертвой Кремля.

Ранее Украина получила первый миллиард долларов из замороженных российских активов, которые являются частью 20 млрд долларов, которые США должны предоставить в рамках инициативы G7.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!