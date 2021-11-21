Иракский беженец: нас силой привезли на военных грузовиках, обещали, что ЕС всех примет. Видео

Сотни беженцев, которые пытались попасть на территорию Евросоюза через Беларусь и Польшу, к границе привезли на военных грузовиках из Минска. По их словами, после десяти дней пребывания в палаточных лагерях, они хотели бы уже вернуться домой, но белорусские силовики их не пускают.

Об этом в комментарии журналистам заявил один из мигрантов, представившийся гражданином Ирака. Короткое видеоинтервью с ним опубликовало литовское издание Delfi (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что группу из 13 иностранцев заметили со стороны Беларуси возле границы с Шальчининкским районом Вильнюского уезда на юго-востоке Литвы. Люди собрались у костра, а за их спинами стояли вооруженные белорусские силовики, лица которых закрыты балаклавами. Журналисты подчеркнули: когда беженец начал отвечать на вопросы, один из военных подошел ближе и стал снимать все на камеру телефона.

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"Они всюду следуют за нами. Мы пытались вернуться, но они возвращают нас обратно… Привезли на военных грузовиках. У нас были действующие визы", – сказал мужчина, добавив, что силовики применяли против беженцев силу.

Но на просьбу рассказать подробнее отметил, мол, не может говорить об этой ситуации.

"Все сюда ехали, потому что обещали, что Европа всех примет, легально, что можно будет легально перейти границу", – объяснил он, почему вообще беженцы приехали в Беларусь.

По его словам, за билеты на самолет и оформление визы они заплатили около $3,5-4 тысяч. Ныне надеются на помощь от иракского посольства в Москве (Россия), номер которого им дали литовские пограничники.

В конце журналист поинтересовалась у мигранта, откуда он так хорошо знает английский и будет ли рассказывать по возвращению на родину о том, что в ЕС не так уж легко пробраться.

"Закончил магистратуру юридического факультета... Да, конечно (расскажет. – Ред). Сейчас люди уже об этом знают", – подытожил иракский беженец.

Как сообщал OBOZREVATEL, после первых дней штурма мигрантами границы Польши в сети развернулись споры вокруг беженцев. Отмечалось, что люди, которые расположились в палаточных лагерях на территории Беларуси и жаловались, будто им нечего есть, были в куртках по цене в $1000.