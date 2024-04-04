Иран может нанести удар по Израилю в течение 48 часов: СМИ рассказали о предупреждении ЦРУ

В ближайшие несколько суток Иран может нанести по территории Израиля массированный ракетный удар. В Центральном разведывательном управлении США предупреждают, что Тегеран может атаковать израильские стратегические объекты.

Таким образом Иран может ответить на удар по своему консульству в Сирии. Об этом сообщает издание Vox News.

Американская разведка предупредила, что атака по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в крупную войну на Ближнем Востоке.

В ЦРУ предупредили Израиль, что военного ответа от Ирана следует ожидать в течение 48 часов. При этом ранее высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на атаку.

В частности, в Тегеране пригрозили, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля. По сообщениям СМИ, Иран планирует комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.

Напомним, в столице Сирии Дамаске 1 апреля в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Предварительно сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции "Кудс".

Ранее представители американской разведки сообщили членам Конгресса, что Израиль ухудшил боевые возможности ХАМАС, но не близок к уничтожению этой группировки. Именно это является основной военной целью израильского правительства.

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