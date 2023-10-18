Иордания отменила встречи Байдена с лидерами арабских стран в среду: в знак протеста против взрыва в больнице в Газе

После взрыва в больнице в секторе Газа, в котором ХАМАС обвинил ЦАХАЛ, а Израиль – "Исламский джихад", в Иордании отменили саммит с участием президента США Джо Байдена, который был запланирован на среду, 18 октября. В столице страны Аммане американский лидер должен был встретиться с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади. Как пишет The Times of Israel, ранее высокопоставленный палестинский чиновник заявил, что Аббас отменил свое участие в запланированном саммите.

Во время этой встречи лидеры стран должны были обсудить последние события войны Израиля и ХАМАСа.

Однако после взрыва в больнице в Газе, где, по данным террористов, погибли 500 человек, Аббас решил отказаться от участия в саммите в Аммане "в знак протеста".

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Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Джо Байден планирует совершить визит в Израиль 18 октября. После этого он должен был встретиться с лидерами Иордании, Палестины и Египта в Аммане.

Как пишет ABC News, президент США уже вылетел в Израиль на самолете Air Force One. В то же время официальный представитель Штатов заявил, что отмена саммита в Иордании была "общим решением".

"Президент выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в больнице в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он надеется на личную консультацию с этими лидерами в ближайшее время и согласился продолжать регулярные и прямые контакты с каждым из них в течение ближайших дней", – сказал представитель Билл. дома.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 октября в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли сотни людей.

ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты. Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистская террористическая группировка "Исламский джихад".

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