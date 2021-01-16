Индия запустила крупнейшую в мире программу вакцинации от COVID-19

В субботу, 16 января, в Индии началась крупнейшая в мире программа вакцинации против коронавируса (COVID-19) Только за день в стране намерены привить 300 600 человек.

Первым человеком, кто получил прививку стал санитарный рабочий Маниш Кумар, передает Reuters. В первую очередь вакцину получат медместры, врачи и другие работники медицины, которые сражаются с болезнью. Для борьбы с коронавирусом в Индии открыли 3006 центров вакцинации.

Первыми вакцину получат 30 миллионов медицинских и других работников в сфере санитарии и безопасности. Потом прививки сделают около 270 млн человек старше 50 лет или людям, которым грозит повышенный риск из-за хронических болезней.

"Болезнь разлучила людей с их семьями, не подпускала матерей к их детям, а те, кто умер от болезни, не могли даже окончательно попрощаться со своими семьями", – сказал премьер-министр Нарендра Моди.

При этом сам 70-летний чиновник не сказал, будет ли вакцинироваться, отметив, что политики не стоят на передовой в борьбе с COVID-19.

Всего в Индии проживает почти 1,4 млрд человек. Но в правительстве сказали, что планируют вакцинировать около 300 миллионов человек двумя дозами в первые шесть-восемь месяцев 2021 года.

Правительство уже закупило 11 млн доз вакцины AstraZeneca COVISHIELD, производимой Институтом сывороток Индии, и 5,5 миллионов доз COVAXIN компании Bharat Biotech.

Эффективность COVISHIELD составляет 72%, согласно данным индийского регулятора, в то время как Bharat Biotech сообщает, что результаты последнего этапа испытаний COVAXIN ожидаются к марту.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация от коронавируса уже проходит в 46 страна мира, однако в Украине она так и не началась.