Индия использует уроки войны в Украине для модернизации своей армии – Forbes

Индия, стремясь лучше защитить свою границу с Пакистаном и с Китаем, использует уроки российско-украинской войны. Страна модернизирует свои вооруженные силы на основе знаний, полученных в ходе вторжения России в Украину.

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Об этом пишет издание Forbes. Индия, как отмечается, предприняла "несколько крупных инициатив" по совершенствованию своей армии, опираясь на ключевые уроки этой войны, которая "особенно подчеркнула важность противостояния".

Поддержание противостояния позволяет тем, кто обороняется, нацеливаться и нейтрализовать угрозы, прежде чем они смогут приблизиться к зоне удара, создавая буферную зону, которая затрудняет любой наступательный толчок, пишут журналисты.

"Формирования наступательных войск, такие как склады снабжения и командные пункты, должны быть расположены далеко за пределами этой буферной зоны. Таким образом, атакующие силы должны пересечь эту расширенную зону, подвергаясь длительному огню на большом расстоянии, что приводит к значительным потерям еще до того, как они смогут вступить в оборонительные позиции", – говорится в материале.

Российские оккупационные войска и Силы обороны Украины успешно достигли этого противостояния, отмечают в издании, используя огонь артиллерии в сочетании с ударами БПЛА, фактически прерывая наступательные операции противника.

Учитывая важность артиллерии, Индия ускорила свои усилия по модернизации своих артсистем. Подобно Украине, Индия стандартизирует свою тяжелую артиллерию до 155 мм, которую используют большинство западных стран.

Кроме того, страна пытается заменить многие из своих старых 105-мм пушек, которые использовались вдоль пакистанской границы, новыми 155-мм гаубицами Dhanush.

Также, пишет издание, Индия планирует развернуть усовершенствованные прицепные гаубицы калибра 155 мм ATAGS вдоль китайско-пакистанской границы. Кроме того, продолжаются усилия по модификации ATAGS для установки на транспортных средствах.

Что касается беспилотников, то парк дронов у Индии пока ограничен и состоит в основном из БПЛА Heron, закупленных у Израиля. В то еж время уже реализуются три инициативы, чтобы расширить возможности в этой сфере – у США страна покупает 31 беспилотник MQ-9 Reaper, разрабатывает дроны Rustom, а также модернизирует Heron.

Журналисты пишут, что Индия "находится в шатком положении", разделяя свою северо-западную границу с Пакистаном и северо-восточную границу с Китаем.

Индия и Пакистан вели серию из четырех войн, последняя из которых была в 1999 году. Их нынешние отношения являются вражескими, подпитываются территориальными спорами, терроризмом и нарушениями режима прекращения огня, а ядерное сдерживание предотвращает полномасштабный конфликт.

В то же время, несколько регионов вдоль границы Индии с Китаем протяженностью 2167 миль оспариваются с 1960-х годов после китайско-индийской войны. Эти споры продолжают приводить к периодическим стычкам низкого уровня, последняя из которых произошла в декабре 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллерийские снаряды, купленные у производителей оружия в Индии, перенаправляются европейскими покупателями в Украину. Несмотря на гнев и протесты России, Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю.

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