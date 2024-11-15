 Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН: в NYT сказали, что это может означать

Американский миллиардер Илон Маск, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность главы Департамента эффективности правительства, встретился в Нью-Йорке с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Они якобы обсуждали, как "разрядить напряженность" между Тегераном и Вашингтоном.

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Об этом пишет The New York Times с ссылкой на источники среди иранских официальных лиц. Встреча состоялась в секретном месте и длилась около часа.

Собеседники журналистов описали встречу как "позитивную" и "хорошую новость". По их словам, именно Маск попросил о встрече, а посол выбрал место. Один из источников сказал, что Иравани попросил Маска обратиться к Министерству финансов за освобождением от санкций и рассмотреть возможность перевода части своего бизнеса в Тегеран.

"Прямая встреча высокопоставленного иранского чиновника с Маском повышает вероятность изменения тональности между Тегераном и Вашингтоном при администрации Трампа, несмотря на напряженную историю между избранным президентом и Ираном", – говорится в статье.

Во время первого президентского срока Трамп вывел США из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, назвав его "ужасной односторонней сделкой, которая никогда не должна была заключаться", и ввел жесткие экономические санкции на иранские нефтяные доходы и международные банковские транзакции.

Он также приказал убить высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке в 2020 году. В ответ верховный лидер Ирана запретил любые переговоры с администрацией Трампа. На прошлой неделе федеральные прокуроры заявили, что Иран замышлял убийство Трампа до выборов.

"Однако после победы политика на выборах Иран открыто обсуждает, сможет ли он теперь достичь новой и более прочной сделки со Штатами. Многие члены нового правительства президента Масуда Пезешкиана выступают за переговоры, утверждая, что Трамп любит заключать сделки и что может быть возможность снять санкции", – пишет NYT.

Аналитики говорят, что, несмотря на всю историю неприязни с Трампом, иранцы, похоже, хотят "оставить дверь дипломатии открытой" и Трамп в этом заинтересован. Однако, некоторые его советники могут отдать предпочтение другим подходам, в том числе усилению давления на Иран.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг, сказал, что не будет комментировать "сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись". Маск также не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

В то же время пресс-секретарь переходной администрации Трампа-Вэнса Каролин Ливитт сказала: "Американский народ переизбрал президента Трампа, потому что доверяет ему руководить нашей страной и восстанавливать мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия, чтобы сделать именно это".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Масуд Пезешкиян встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и заявил, что Тегеран готов решать "все спорные моменты" относительно соблюдения требований по своей ядерной программе. Но Иран "не будет делать этого под давлением".

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