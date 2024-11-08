Минюст США выдвинул обвинение иранцу, который готовил убийство Трампа: детали дела

В министерстве юстиции США раскрыли детали того, как Иран пытался организовать покушение на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа перед выборами. В этом деле фигурируют 51-летний иранец Фархад Шакери, который находится на свободе – считается, что он проживает в Иране, а также двое американцев.

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Последние – это 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонатон Лоудхолт, их недавно арестовали. Об этом в министерстве юстиции сообщили в пятницу, 8 ноября.

По данным следствия, Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) поручил Шакери следить за критиками иранского режима в США и при необходимости ликвидировать их. Мужчина, депортированный из Штатов в 2008 году, для выполнения задач организовал сеть сообщников: Лоудхолта и Риверу.

Они следили за гражданином США иранского происхождения, который проживает в Штатах и откровенным критиком иранского режима, и должны были его убить. Отмечается, что Иран нацелился на граждан США, включая избранного президента Дональда Трампа, других правительственных лидеров и диссидентов, критикующих режим в Тегеране.

Сам Шакери признался, что КСИР поручил ему совершить убийства находящихся в Соединенных Штатах граждан США и Израиля. В частности, Шакери сообщил правоохранительным органам, что 7 октября 2024 ему было поручено разработать план убийства Дональда Трампа.

"Шакери заявил, что не собирался предлагать план убийства Трампа в установленные КСИР сроки", – говорится в сообщении.

Все трое подозреваемых – Шакери, Ривера и Лоудхолт – получили обвинения в организации заказного убийства (до 10 лет заключения), заговоре с целью совершения заказного убийства (до 10 лет) и заговоре по отмыванию денег (до 20 лет).

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден предостерег Иран о последствиях в случае покушения на Дональда Трампа или других бывших американских чиновников. Он отметил, что подобные действия будут расцениваться как акт войны.

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