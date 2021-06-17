ИКАО обнародует первые результаты расследования скандала с Ryanair уже в июне

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обнародует первые результаты расследования ситуации с рейсом Ryanair 23 июня. Речь идет о принудительной посадке самолета для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Как сообщается на сайте организации, речь идет о промежуточных итогах. Полный отчет ожидается на следующей сессии Совета ИКАО, которая начнется 13 сентября.

В рамках расследование специалисты уже направили запросы ряду стран, которые связаны с инцидентом.

Беларусь и Польша передали часть предварительных данных. Также запросы направили Греции, Ирландии, Литве и Швейцарии.

Напомним, что 23 мая в Минске был посажен самолет Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларуси головного мозга" Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Обоих задержали.

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