Трамп официально стал кандидатом в президенты и избрал кандидата в вице-президенты

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Его выдвинули от Республиканской партии.

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Об этом сообщила CNN. Отмечается, что Трамп набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом на высшую должность в США.

Теперь уже официальный кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил, что избрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Огайо Джей Ди Венса, выступавшего против военной помощи Украине.

"После длительных размышлений, а также учитывая чрезвычайные таланты многих других, я решил, что человеком, лучше всего подходящим для должности вице-президента Соединенных Штатов, является сенатор Джей Д. Вэнс от штата Огайо", – цитирует издание Дональда Трампа.

Трамп отметил, что Ди Вэнс служил в Корпусе морской пехоты, окончил Университет штата Огайо за два года с отличием и является выпускником Йельской юридической школы, где был редактором Йельского юридического журнала и президентом Йельской ассоциации ветеранов права. Он также написал книгу "Элегия горцев" и сделал успешную бизнес-карьеру в области технологий и финансов.

"Как вице-президент Джей Ди будет продолжать бороться за нашу конституцию, будет поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку снова большой", – сказал Трамп.

Ранее Ди Вэнс делал откровенно скептические заявления по поводу дальнейшей помощи США Украине.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Республиканская партия должна 15 июля официально определить своего кандидата, что она и сделала.

А демократы должны официально назвать своего кандидата 19 августа. После этого в течение осени 2024 будут продолжаться дебаты и агитация ко дню выборов.

До 6 января 2025 голоса избирателей должны быть официально подсчитаны в Конгрессе, а 20 января 2025 состоится инаугурация избранного президента.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля на Дональда Трампа покушались во время митинга в Пенсильвании. Он получил ранения, также есть жертвы среди сторонников политика. Стрельца, покушавшегося на Трампа, ликвидировали.

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