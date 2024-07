Выступал против помощи Украине: что известно про Джея Ди Вэнса, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты

Сенатор от американского штата Огайо Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выбрал кандидатом на должность вице-президента, голосовал против законопроекта о выделении Украине дополнительной помощи для борьбы с Россией. Он разделяет позицию Трампа о том, что помощь Киеву нужно уменьшить.

Об этом сообщило издание CNN. Как пишут журналисты, в Сенате Вэнс был ярым сторонником Трампа и часто голосует в поддержку интересов бывшего президента.

Однако еще в 2016 году он называл Трампа "американским Гитлером" и "циничным муд*ком". Но позиция Венса резко изменилась с началом его участия в предвыборной гонке в 2021 году, когда он баллотировался на должность сенатора. Тогда он публично извинился перед Трампом в эфире канала Fox News.

Что говорил о помощи Украине в войне с РФ

Вэнс известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. Он неоднократно выступал против поставок американского оружия украинским воинам для защиты от российского полномасштабного вторжения.

В прошлом году вместе с 18 другими республиканцами он подписал обращение к президенту Джо Байдену с призывом прекратить "неограниченную помощь" и пригрозил блокировать такие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны.

А в декабре 2023 года перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Венс требовал от администрации Байдена признать, что Украина в конце концов уступит часть своих территорий России.

"У нас продовольственный кризис... у нас есть энергетический кризис... В интересах Америки признать, что Украине придется уступить некоторые территории россиянам, и нам необходимо положить конец войне", – говорил он.

В колонке для издания NYT сенатор писал, что принятый пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов – это не разница между победой и поражением. А лишь малая часть того, что пригодится для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Он "советовал" Украине принять оборонную стратегию, чтобы "сохранить военную силу и выиграть время для начала переговоров".

"Но для этого нужно признать: заявленная цель о возвращении к границам 1991 года – это фантастика", – писал в материале Вэнс.

Джей Ди Вэнс родом из штата Огайо. Служил в морской пехоте США с 2003 по 2007 годы. В 2013 году завершил Йельскую школу права. Сначала работал адвокатом в Кремниевой долине, затем сам стал соучредителем венчурной компании Revolution LLC.

Вэнс написал мемуары "Hillbilly Elegy: Memoir of Family and Culture in Crisis". Книга стала бестселлером. В ней автор размышляет о своем взрослении в семье с низким доходом, привлеченной к насилию и наркомании в Мидлтауне (штат Огайо).

Недавно его попросили прокомментировать свои антитрамповские высказывания, за которые он позже извинился.

"Я ошибался в отношении Дональда Трампа. Я не думал, что он станет хорошим президентом. Он был великим президентом, и это одна из причин, почему я усердно работаю, чтобы обеспечить его переизбрание на второй срок", – ответил Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Он набрал достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом на этот пост.

