Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек

По состоянию на субботу, 13 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 108,7 млн человек. За прошедший день выявили 423 186 новых инфицированных, летальных случаев – 12 356. Всего от болезни умерли почти 2,4 млн пациентов, выздоровели – больше 80,7 млн.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 100 тысяч (всего 108,7 млн), Бразилии – 49 тысяч (9,7 млн) и Франции – 20 тысяч (3,4 млн).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 262 867 всех случаев инфицирования, болезнь унесла 24 174 жизни, вместе с тем 1 106 155 человек переболели.

В Офисе президента раскрыли детали о том, как будет происходить первая вакцинация украинцев.

В ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новым штаммом коронавируса.