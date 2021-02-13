Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек

По состоянию на субботу, 13 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 108,7 млн человек. За прошедший день выявили 423 186 новых инфицированных, летальных случаев – 12 356. Всего от болезни умерли почти 2,4 млн пациентов, выздоровели – больше 80,7 млн.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 100 тысяч (всего 108,7 млн), Бразилии – 49 тысяч (9,7 млн) и Франции – 20 тысяч (3,4 млн).

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Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек
Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек
Хроника коронавируса в Украине и мире на 13 февраля: за сутки умерло более 12 тысяч человек
Главное за 13 февраля:

  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия и Китай используют вакцины от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.

  • Власти Китая отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения, работавших в Ухане, первичную информацию о ранних случаи заражения коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

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