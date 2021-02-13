В Украине за сутки COVID-19 заболели 330 детей и 226 медиков

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
9,5 т.
В Украине за сутки COVID-19 заболели 330 детей и 226 медиков

По состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине официально подтверждено 1 268 049 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 182 обнаружено за прошедшие сутки, при этом 330 – дети, 226 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 24 285 человек (+111 за сутки), а 1 112 299 пациентов (+6 144 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

В Украине за сутки COVID-19 заболели 330 детей и 226 медиков

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 320 случаев;

  • Винницкая область – 365 случаев;

  • Волынская область – 112 случая;

  • Днепропетровская область – 173 случая;

  • Донецкая область – 140 случаев;

  • Житомирская область – 234 случая;

  • Закарпатская область – 485 случаев;

  • Запорожская область – 136 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 668 случаев;

  • Киевская область – 265 случаев;

  • Кировоградская область – 34 случая;

  • Луганская область – 55 случаев;

  • Львовская область – 329 случаев;

  • Николаевская область – 79 случаев;

  • Одесская область – 183 случая;

  • Полтавская область – 137 случаев;

  • Ривненская область – 114 случая;

  • Сумская область – 130 случаев;

  • Тернопольская область – 135 случаев;

  • Харьковская область – 289 случаев;

  • Херсонская область – 23 случая;

  • Хмельницкая область – 127 случаев;

  • Черкасская область – 164 случая;

  • Черновицкая область – 384 случая;

  • Черниговская область – 101 случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянам пообещали еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 кроме обещанных правительством.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов