В Украине за сутки COVID-19 заболели 330 детей и 226 медиков
По состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине официально подтверждено 1 268 049 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 182 обнаружено за прошедшие сутки, при этом 330 – дети, 226 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 24 285 человек (+111 за сутки), а 1 112 299 пациентов (+6 144 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 320 случаев;
Винницкая область – 365 случаев;
Волынская область – 112 случая;
Днепропетровская область – 173 случая;
Донецкая область – 140 случаев;
Житомирская область – 234 случая;
Закарпатская область – 485 случаев;
Запорожская область – 136 случаев;
Ивано-Франковская область – 668 случаев;
Киевская область – 265 случаев;
Кировоградская область – 34 случая;
Луганская область – 55 случаев;
Львовская область – 329 случаев;
Николаевская область – 79 случаев;
Одесская область – 183 случая;
Полтавская область – 137 случаев;
Ривненская область – 114 случая;
Сумская область – 130 случаев;
Тернопольская область – 135 случаев;
Харьковская область – 289 случаев;
Херсонская область – 23 случая;
Хмельницкая область – 127 случаев;
Черкасская область – 164 случая;
Черновицкая область – 384 случая;
Черниговская область – 101 случай.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянам пообещали еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 кроме обещанных правительством.