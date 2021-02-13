В Украине за сутки COVID-19 заболели 330 детей и 226 медиков

По состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине официально подтверждено 1 268 049 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 182 обнаружено за прошедшие сутки, при этом 330 – дети, 226 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 24 285 человек (+111 за сутки), а 1 112 299 пациентов (+6 144 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 112 случая;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 140 случаев;

Житомирская область – 234 случая;

Закарпатская область – 485 случаев;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 668 случаев;

Киевская область – 265 случаев;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 55 случаев;

Львовская область – 329 случаев;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 137 случаев;

Ривненская область – 114 случая;

Сумская область – 130 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 127 случаев;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 101 случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянам пообещали еще 1 млн доз вакцин от COVID-19 кроме обещанных правительством.