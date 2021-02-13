В Киеве от COVID-19 умерли уже более 2,5 тысяч человек

В Киеве за минувшие сутки, 12 февраля, коронавирусом (COVID-19) заразились 320 человек, в области – 265.

Об этом говорится в официальных данных СНБО. Всего в столице зарегистрировали 131 867 случаев инфицирования, на Киевщине – 71 548.

За сутки в Киеве от болезни умерли 12 пациентов (всего 2 504), выздоровели 1 872 (86 719). По данным СНБО в столице коронавирусом болеют 42 644 человек.

В Киевской области за день скончались 4 человека (всего 1 180), побороли болезнь 581 (64 456), активных больных – 5 912.

Отметим, что по состоянию на утро субботы, 13 февраля, в Украине официально подтверждено 1 268 049 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 182 обнаружено за прошедшие сутки, при этом 330 – дети, 226 – медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заразились 108,7 млн человек. За прошедший день, 12 февраля, выявили 423 186 новых инфицированных.