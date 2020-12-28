Коронавирусом в Киеве заболел 851 человек за сутки

За минувшие сутки, 27 декабря, коронавирусом в Киеве заразился 851 человек.

В Киевской области зафиксировали 283 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 108 055 человек, в области – 57 614 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1854 человека (+10 за сутки), вылечился 37 461 пациент (+161). Продолжают бороться с вирусом 68 740 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 305, Днепровском – 180, Оболонском районе – 107 случаев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, от коронавирусной болезни на 62-м году жизни умер заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов. Он находился в реанимации последние 60 дней.