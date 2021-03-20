Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
10,9 т.
Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19

По состоянию на субботу, 20 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 122,9 млн человек. За минувший день выявили 514 038 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 99 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 89,5 тысяч, США – 66 тысяч и Индии – 41 тысяча. Украина заняла восьмое место в мире по уровню новых зараженных, в Европе – четвертое.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19
Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19
Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19
Главное за 20 марта:

  • В Ирландии рекомендовал возобновить применение вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

  • В Аргентину доставили еще 330 тыс. доз российской вакцины от коронавируса " Спутник V". Власти Аргентины пояснили, что эти дозы планируется использовать, чтобы иммунизировать людей старше 70 лет.

УкраинаКоронавирус