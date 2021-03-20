Хроника коронавируса на 20 марта: Украина в мировых лидерах по количеству новых заражений COVID-19

По состоянию на субботу, 20 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 122,9 млн человек. За минувший день выявили 514 038 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 99 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 89,5 тысяч, США – 66 тысяч и Индии – 41 тысяча. Украина заняла восьмое место в мире по уровню новых зараженных, в Европе – четвертое.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 519 926 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 29 515 человек, при этом 1 248 782 ее побороли.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов сказал, что в Украине не будет третьего локдауна.

В Минздраве рассказали, почему ускорился коронавирус и где в Украине нашли "британский" штамм.