В Украине могут ограничить работу транспорта в "красных" зонах

В Украине могут ограничить работу общественного транспорта в "красных" карантинных зонах – Одесской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Решение в ближайшее время примет комиссия Министерство инфраструктуры вместе с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными органами, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 марта в Украине обновили распределение регионов на зоны эпидемиологической опасности из-за пандемии коронавируса. К "красной" отнесли Одесскую область.