Киев и четыре области стали эпицентрами COVID-19 в Украине

В Украине за минувшие сутки, 19 марта, свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве и четырех областях Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, в столице зафиксировали 1070 новых зараженных, в Львовской области 1180, Днепропетровской –1104, Житомирской –1082 и Одесской –1037.

В столице в целом заболели:

608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет

41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет

За сутки в Киеве – 19 летальных случаев от вируса (всего 3034). Были госпитализированы 126 пациентов, 541 побороли коронавирус (всего 101345).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143).

Всего по состоянию на утро субботы, 20 марта, в Украине официально подтверждено 1 535 218 случаев заражения COVID-19. Из них 15 292 – обнаружены за прошедшие сутки.

В мире коронавирусной болезнью заразилось почти 122,9 млн человек. За минувший день выявили 514 038 новых инфицированных. Украина заняла восьмое место в мире по уровню новых зараженных, в Европе – четвертое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, почему ускорился коронавирус и где в Украине нашли "британский" штамм.