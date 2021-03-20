В Украине COVID-19 за сутки заразилось почти 800 детей

По состоянию на утро субботы, 20 марта, в Украине официально подтверждено 1 535 218 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 292 – обнаружены за прошедшие сутки. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 29 775 человек (+260 за сутки), а 1 253 972 пациента (+5 190 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1070 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 240 случаев;

Днепропетровская область – 1104 случая;

Донецкая область – 583 случая;

Житомирская область – 1082 случай;

Закарпатская – 366 случаев;

Запорожская область – 485 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 1036 случаев;

Кировоградская область – 137 случаев;

Луганская область – 115 случаев;

Львовская область – 1180 случаев;

Николаевская область – 408 случаев;

Одесская область – 1037 случаев;

Полтавская область – 400 случаев;

Ривненская область – 432 выпады;

Сумская область – 564 случая;

Тернопольская область – 598 случаев;

Харьковская область – 754 случая;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 871 случай;

Черкасская область – 582 случая;

Черновицкая область – 539 случаев;

Черниговская область – 386 случаев.

Также за минувшие сутки осуществлено 114 719 тестирований, в частности методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521. За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 7 624 537.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заявила, что в Украине особый штамм COVID-19, нужно срочно ввести локдаун по всей стране.