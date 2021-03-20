Шмыгаль пояснил, почему в Украине не будет российской вакцины от COVID-19

В Украине не будут использовать российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса.

В интервью изданию Bild премьер-министр Денис Шмыгаль назвал причины, почему наша не будет применять российский препарат.

"Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина – это то, что мы не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", – сказал чиновник.

Глава правительства добавил, что сейчас Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины.

"Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19. Также он сказал, что все желающие в Украине в течение 2021 года смогут получить вакцину от коронавируса.