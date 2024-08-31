'Хотит унизить МУС': Портников объяснил, для чего Путин поедет в Монголию

Российский диктатор Владимир Путин собрался в Монголию, ратифицировавшую Римский статут Международного уголовного суда. Этим своим визитом он хочет унизить МУС, так как знает, что, несмотря на выданный ордер, его в этой стране, скорее всего, не арестуют.

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Своей поездкой Путин может создать прецедент, ведь он посетит Монголию и вернется в Москву, после чего все будут об этом говорить. Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

"Все будут говорить об этом. Монголия пригласила Путина и ничего не произошло. Вот в чем история. Это прецедент и после этого другие страны, подписавшие Римский статут и ратифицировавшие его, возможно, смогут спокойно приглашать Путина и не только его. Это просто невероятная история", – сказал он.

Портников отметил, что глава РФ всегда пытается провоцировать противостояние демократии и диктатуре. Монголия же демократическая страна, напомнил он.

"Это страна, в которой неоднократно менялась власть и были восстания. Впрочем, ее власть поддерживает Россию и Китай. Оказывается, можно быть условной демократической страной и сотрудничать с диктатурами. Вот так и разделяется мир и создается война миров. Путин же является одним из активных игроков, которые эту войну провоцируют", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский диктатор Владимир Путин намерен 3 сентября посетить Монголию с официальным визитом по случаю 85-летия победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол.

– Этот визит состоится без угрозы ареста кремлевского диктатора, несмотря на ордер от Международного уголовного суда, заявили СМИ. Официальный Улан-Батор заверил Москву, что задерживать т.н. президента РФ не будет.

– Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию выполнить свои обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать российского диктатора Владимира Путина, когда тот прибудет в страну с визитом.

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