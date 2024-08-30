'Он является военным преступником': МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина, когда тот приедет с визитом

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому уставу Международного уголовного суда и арестовать российского диктатора Владимира Путина, когда тот прибудет в страну с визитом. Военного преступника согласно международному ордеру следует передать в суд в Гааге.

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Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в пятницу, 30 августа. Визит Путина в Монголию по приглашению президента Ухнаагийна Хурелсуха запланирован на 3 сентября.

Украинская сторона надеется, что правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию издан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией", – говорится в заявлении.

В украинском ведомстве подчеркнули, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и все военно-политическое руководство России должны предстать перед правосудием.

Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде. Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", – заявил МИД.

Планируемый визит Путина в Монголию станет первой поездкой российского диктатора в государство-участник Римского устава МКС после того, как в марте 2023 года суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Напомним, что Монголия, подписавшая Римский устав в 2000 году и ратифицировавшая его в 2002 году, формально должна выполнять требования Международного уголовного суда.

Как сообщал OBOZ.UA, Монголия дала гарантии Кремлю, что не арестует Путина, несмотря на ордер МКС. Официальный Улан-Батор уверил Москву, что задерживать российского диктатора не будет.

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