Великая война неизбежна? Удастся ли США на этот раз остановить удар Ирана по Израилю и почему новый конфликт выгоден Трампу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Израиль, который это не признал, но и не опроверг. При этом у Израиля долгая история ликвидаций врагов за рубежом, включая иранских ученых-ядерщиков и военных командиров.

Неясно, насколько решительным будет ответ Ирана и будет ли он снова выверять свою атаку таким образом, чтобы не допустить эскалации. Но отвечать, конечно, придется, ведь пощечину иранский режим получил мощную. На его территории, в столице, мимо всех систем ПВО прилетело очень точно и вовремя. Этот удар израильских военных стал для Тегерана пересечением красной линии и вариантов у иранцев особо нет. При этом Израиль может начать анонсированные боевые действия против "Хезболлы" на территории Ливана, что даст дополнительный повод для более жесткой реакции Ирана.

О том, чего ждать на Ближнем Востоке в ближайшее время, – в материале OBOZ.UA.

Назревает великая война

Иранцы планировали использовать инаугурацию нового президента, чтобы продемонстрировать свою мощную военную коалицию. Представители ХАМАС, палестинского исламского джихада, йеменских хуситов и ливанской Хезболлы собрались в Тегеране. Однако, уже на следующий день после инаугурации Хания была убита в результате ракетного удара по иранской столице, в котором ХАМАС сразу обвинил Израиль. Это произошло через несколько часов после того, как израильские военные объявили, что в результате авиаудара по Бейруту был убит высокопоставленный командир "Хезболла". Эти два убийства нанесли серьезный удар по Ирану, а также поставили Ближний Восток на грань более масштабной войны.

Удары по "Хезболлу" и по ХАМАСу в Тегеране создают новые риски, ведь и "Хезболла", и Иран неоднократно давали понять, что удар по Бейруту или высокопоставленному командиру пересечет красные линии. Израиль перешел сразу две. Поэтому конфликт может быстро разгореться, привлекая США и Россию. Он может подтолкнуть Китай к еще более агрессивным действиям, что вполне может спровоцировать конфронтацию между Вашингтоном и Пекином. Единственный остающийся вопрос, – время взрыва.

Израиль потребует помощи США для борьбы с "Хезболлой" и Ираном. Ведь бойцы "Хезболлы" более многочисленны и боеспособнее, чем бойцы ХАМАС, и имеют тысячи ракет разного типа. Тот факт, что такой вопрос может быть задан, обнадеживает иранских мулл, ведь осторожный Вашингтон попытается удержать Израиль от полномасштабной кампании против "Хезболлы" и Ирана. Сегодня конфликт между союзниками очевиден: цель команды Байдена – деэскалация, а цель премьер-министра Израиля Нетаньяху – максимальное обострение и полная победа.

ЕС и США уже провели срочные переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке из-за убийства Хании. Выступая в Сингапуре, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не предупреждал Соединенные Штаты о ликвидации лидера террористов. При этом США по-прежнему сосредоточены на том, чтобы побудить Израиль и ХАМАС достичь соглашения о прекращении огня в Газе, сказал он.

И все же Штаты уже вынуждены реагировать определенным образом. Да, они направили 12 военных кораблей на Ближний Восток, в Персидский залив, чтобы помочь Израилю с предстоящей атакой Ирана.

Возможный ответ

Убийство двух иранских генералов в Дамаске 1 апреля этого года обернулось беспрецедентным витком напряженности: Тегеран впервые совершил прямую атаку по израильской территории с использованием сотен дронов и ракет, большинство которых были отбиты партнерами Израиля еще на подлете. Стараниями международной дипломатии дальнейшую эскалацию удалось избежать. Однако ударом по иранской столице, да еще следующей ночью после инаугурации нового президента, Израиль повысил ставки по всему периметру противостояния с проиранскими силами.

NYT стали известны детали возможного военного ответа Ирану. Предполагается, что прямой удар по Израилю может быть нанесен в ближайшее время. Иранское военное командование рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки беспилотников и ракет на военные объекты в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Один из рассмотренных вариантов – скоординированная атака Ирана и его террористических союзников, включая Йемен, Сирию и Ирак, для достижения максимального эффекта.

Израиль готовится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страны ждут "непростые дни", но она готова "к любому сценарию". По его словам, западные политики оказывают давление на него, чтобы он прекратил огонь. Биньямин Нетаньяху сказал, что он "не подвергался таким голосам раньше и не намерен поддаваться им сейчас".

Так или иначе, но авиакомпании США и Великобритании уже приостановили рейсы в Израиль, сообщает The Times of Israel. Как отмечается, речь идет об американских United Airlines и Delta Airlines и британской British Airways. Дельта. По данным The Times of Israel, десятки тысяч израильтян остались в Соединенных Штатах из-за отмены рейсов в Израиль. Издание предусматривает, что отмена рейсов United и Delta, второй и третьей по величине авиакомпаний в мире соответственно спровоцирует волну отмены рейсов другими авиакомпаниями.

Обострение нужно Нетаньяху и Трампу

"Ответ Ирана будет, поэтому мы увидим новую волну эскалации. Как она будет выглядеть, это, собственно, вопрос. Потому что Иран, очевидно, сделал определенные выводы из апрельского удара по Израилю и сосредоточится именно на преодолении ПВО. Ключевой вопрос, что ракеты запущенные с территории Ирана имеют мало шансов достичь Израиля, поскольку авиация союзников и его собственная довольно успешно отразила эту атаку. И теперь иранцы будут действовать другим способом" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Что касается Ирана, то ему не нужна большая война, но у них выбора нет, нужно отвечать. По мнению Сергея Семиволоса, пока остается непонятным, какая именно будет иранская атака, но вполне возможно, что это будут точечные удары по конкретным стратегическим объектам. Скорее всего это могут быть города Иерусалим и Хайфа. Особенно Хайфа может в значительной степени оказаться под иранским ударом.

Относительно реакции США, как считает Сергей Семиволос, Израиль очень хочет, чтобы Штаты вступили в войну, но нынешняя администрация не стремится этого делать. Тем не менее у Нетаньяху есть четкий план обострения, ведь, несмотря на его заявления, что Израиль не хочет войны, он на самом деле ее стремится. Но хочет такую войну, чтобы все-таки затянуть США. В то же время, американцы максимально будут дистанцироваться, кроме того, что все же помогут Израилю отбиться от атак.

Однако Сергей Семиволос считает, что действующая администрация может попасть в непростую ситуацию, когда просто не сможет отстраниться. К слову, именно поэтому американцы сейчас ведут переговоры с европейцами, которые имеют контакты с Ираном и могут несколько снизить напряжение.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет активно использовать увеличение напряжения вокруг Израиля и Ирана для того, чтобы критиковать действующую администрацию президента США. Я больше, чем уверен, что Трамп и Нетаньяху сговорились в этом вопросе. То есть, чтобы поставить на "шпагат" администрацию президента Байдена, когда на фоне обострения любой шаг будет негативным, что якобы продемонстрирует слабость Америки. Мол, Байден не дал зеленый свет до начала полномасштабного ответа Израиля на действия Ирана и "Хезболлы", а без Соединенных Штатов израильтяне не смогут сами это сделать. Премьер-министр Израиля может сказать: "Смотрите, мы хотели, но американская администрация не пришла на помощь". А уже дальше в игру вступит и Трамп со своей критикой. На мой взгляд, именно таков план Трампа из Нетаньяху. Так или иначе, но нужно дождаться иранской атаки, масштаб и характер которой покажет, чего дальше ожидать на Ближнем Востоке", – отметил Семиволос.