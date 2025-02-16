ХАМАС якобы согласился передать контроль над сектором Газа: что это значит

Террористическая группировка ХАМАС приняла требование о передаче контроля над управлением Газой на следующем этапе соглашения о прекращении огня. Кроме того, палестинская группировка заявила о готовности освободить заложников.

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При этом в ХАМАС добавили, что Израиль также должен выполнить свои обязательства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам высокопоставленного чиновника ХАМАС Усама Хамдана, группировка будет готова вести переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня и освобождении заложников с понедельника. Кроме того, палестинские боевики согласились на условие соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, согласно которому ХАМАС не будет управлять сектором Газа во время реализации следующего этапа соглашения.

Кроме того, Хамдан подчеркнул приверженность ХАМАС соглашению. В то же время палестинский террорист призвал Израиль выполнить свои обязательства.

"Если Израиль выполнит свои обязательства, то мы продолжим освобождать заложников, как было согласовано в субботу или в оставшиеся дни", – заявил представитель ХАМАС.

По информации The Times of Israel, в соглашении о прекращении огня и освобождении заложников прямо указано, что в Газу могут быть доставлены припасы и оборудование для создания не менее 60 тыс. временных жилых помещений. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху не дал одобрения на въезд караванов и тяжелой техники в сектор Газа в ходе консультаций по вопросам безопасности.

Отказ премьер-министра одобрить ввоз оборудования в сектор Газа произошел на фоне того, что Нетаньяху хочет продлить текущую первую фазу соглашения сверх обозначенных 42 дней, которые должны закончиться 1 марта. Глава правительства Израиля хочет обеспечить освобождение большего числа заложников в рамках первой фазы, включая больше заложников, которые, как известно Израилю, находятся в плохом состоянии.

Напомним, 15 февраля боевики ХАМАС освободили еще трех израильских заложников, как это предполагал первый этап соглашения о прекращении огня с Израилем. Один из освобожденных пленников – россиянин.

Ранее стало известно, что в плену ХАМАС скончался старейший заложник, переживший Холокост. Тело 86-летнего Шломо Мансура из кибуца Кисуфим остается в руках террористов.

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