ХАМАС освободил еще трех израильских заложников: один из них – россиянин

Днем в субботу, 15 февраля, боевики ХАМАС освободили еще трех израильских заложников, как это предполагал первый этап соглашения о прекращении огня с Израилем. Один из освобожденных пленников – россиянин.

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Израиль же в ответ должен освободить рекордное количество заключенных – 369 человек: почти все они были арестованы после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Подробности сообщает CNN.

По данным издания, ХАМАС передал Израилю по условиям соглашения о прекращении огня трех израильских заложников: гражданина США и Израиля Сагуи Декель-Чена, гражданина Аргентины и Израиля Иера Горна, а также израильтянина, имеющего паспорт РФ – Александра Труфанова.

Передача заложников состоялась на юге Газы, в городе Сан-Юнис, около 10 часов утра по местному времени. Это был шестой обмен заложниками в рамках первого этапа перемирия. Всего ХАМАС обязался освободить 33 пленников, на свободе уже19 из них.

CNN пишет, что к месту освобождения пленников подвезли на авто, их сопровождали боевики. Затем заложники вышли на сцену и обратились к толпе. Журналисты констатировали, что снаружи эти трое пленников выглядели здоровее, чем трое истощенных израильтян, которых ХАМАС освободил неделю назад.

"Всем троим выдали что-то похожее на сумки с памятными вещами. Было замечено, что Горн держит в руках что-то похожее на маленькие песочные часы, а Труфанову, похоже, было трудно спуститься по лестнице", – констатировало издание.

Все трое пленников были захвачены террористами в кибуце Нир Оз во время нападения 7 октября и находились в плену почти 500 дней.

В настоящее время они вернулись на израильскую землю, сообщили в ЦАХАЛ. По словам военных, сейчас они проходят первоначальное медицинское обследование в центре приема на юге Израиля.

Труфанову было 27 лет, когда его похитили палестинские бригады Аль-Кудс, боевая группировка, связанная с "Исламским джихадом", вместе с его бабушкой Ирэной Тати, матерью Еленой Труфановой и девушкой Сапир Коэн, которые были освобождены по предварительному соглашению. Во время нападения отец Александра, Виталий, погиб.

Декель-Чену на момент нападения ХАМАСу было 35 лет, когда его похитил ХАМАС. Тогда, 7 октября 2023 года, он пытался защитить кибуц от нападающих. Его жена Авиталь во время нападения была беременна третьим ребенком, а в плену Декель-Чена родила дочь. В декабре ей исполнился годик.

Хорн, которому сейчас 46 лет, также был захвачен ХАМАСом вместе со своим братом Эйтаном, последний остается в плену.

Из-за освобожденных сегодня пленников Израиль должен выпустить на свободу 369 палестинских заключенных. 333 из них были арестованы в Газе после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

"Это будет самое большое количество палестинских заключенных, освобожденных во время обменов", – отмечает CNN.

Сегодняшний обмен ранее на этой неделе оказался на грани срыва. Боевики ХАМАС угрожали отложить освобождение еще трех заложников, потому что Израиль, мол, нарушил взятые на себя в рамках соглашения обязательства. После этого президент США Дональд Трамп призвал Израиль отменить соглашение с ХАМАС, отметив: "Пусть разверзнется ад".

Уже после освобождения заложников Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поблагодарил Трампа за его "четкое и недвусмысленное" заявление. Там заявили, что именно оно якобы заставило ХАМАС отступить и освободить людей.

Напомним, на днях стало известно, что в плену ХАМАС скончался старейший заложник, переживший Холокост. Тело 86-летнего Шломо Мансура из кибуца Кисуфим остается в руках террористов.

У погибшего остались жена, пятеро детей и 12 внуков, пять братьев и сестер.

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