ХАМАС впервые за четыре месяца атаковал Израиль из Рафаха

Боевики ХАМАС днем 26 мая выпустили восемь ракет по Израилю из города Рафах, где израильская армия проводит операцию по ликвидации террористической группировки. Это была самая крупная атака из сектора Газа за четыре месяца, под обстрелом был пригород Тель-Авива Герцлия.

По словам представителя Армии обороны Израиля, три снаряда были сбиты системой противоракетной обороны "Железный купол", а пять упали на открытой местности, передает The Times of Israel. По данным полиции, незначительно поврежден дом вследствие падения шрапнели, а два человека получили легкие ранения.

Как видно на фото из соцсетей, в Кфар-Сабе, к северо-востоку от Тель-Авива, как минимум одна ракета попала в открытое поле, образовав большую воронку.

Ответственность за атаку, совершенную около 14:00, взяло вооруженное крыло ХАМАС "Бригад Аль-Кассам", которое заявило, что "обстреляло Тель-Авив в ответ на "сионистские массовые убийства мирного населения".

Примерно через 80 минут в нескольких населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, прозвучали ракетные сирены, в том числе в тех, жители которых вернулись домой в последние несколько месяцев.

Один из снарядов упал рядом со школой в кибуце Саад, слегка повредив автомобиль.

Эти нападения стали напоминанием о вооруженных возможностях ХАМАС, несмотря на более чем семимесячную интенсивную израильскую военную кампанию, направленную на уничтожение группировки после ее нападения 7 октября на юг Израиля, пишет The Times of Israel.

Залп по центру Израиля был произведен из Рафаха, города на южной окраине сектора Газа, который в настоящее время является центром военной кампании Израиля, на фоне серьезной международной обеспокоенности за благополучие более миллиона жителей Газы, бежавших в город из других частей сектора Газа в поисках убежища, прежде чем Израиль начнет там наступление. За последние несколько недель около миллиона жителей Газы покинули город по мере продвижения войск ЦАХАЛ.

На снимке, сделанном солдатом возле контрольно-пропускного пункта Рафах между сектором Газа и Египтом, видны полосы белого дыма, поднимающиеся в небо с небольшого расстояния. Близость между сторонами конфликта подчеркнула трудности, с которыми сталкивается Израиль, пытаясь уничтожить оставшиеся силы ХАМАС в городе, говорится в статье.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль должен захватить Рафах, чтобы ликвидировать последние оставшиеся батальоны ХАМАС и достичь "полной победы" над группировкой, хотя боевики ХАМАС недавно перегруппировались в других частях Газы, где уже действовали военные.

Израиль полагает, что в Рафахе скрываются лидеры и многие боевики ХАМАС, а также неустановленное количество заложников, похищенных в ходе зверств 7 октября. Город на юге Газы также является одним из последних мест, где, по мнению ЦАХАЛ, у ХАМАС есть крупные запасы ракет.

Армия обороны Израиля не считает, что у террористической группировки есть какие-либо возможности по производству ракет в условиях войны, поскольку военные уничтожают ее основные заводы в других районах Газы.

Согласно недавней оценке ЦАХАЛ, военные планировщики допускали, что боевики могут нанести ракетные удары по центральному Израилю из Рафаха, когда ЦАХАЛ продвинется дальше в город, поскольку они действовали аналогичным образом в других районах Газы.

Сложности искоренения ХАМАС из плотной городской застройки Рафаха и скопления подземных туннелей и укрытий террористов усугубились в пятницу, когда Международный суд в Гааге вынес важное, но "несколько двусмысленное постановление", предписывающее Израилю прекратить военные действия, которые могут принести вред мирному населению, пишет издание.

После этого Израиль продолжил наступление, утверждая, что оставляет место для некоторых операций в Рафахе, и отвергая интерпретации о полном прекращении наступления.

"Они просят нас не совершать геноцид в Рафахе. Мы не совершали геноцид и не будем совершать геноцид", – заявил в субботу в новостях 12-го канала советник Нетаньяху по национальной безопасности Цачи Ханегби.

Тем не менее, израильский источник, знакомый с мнением правительства, сообщил The Times of Israel в воскресенье, что ЦАХАЛ изменит свою операцию в Рафахе в ближайшем будущем из-за давления со стороны Гааги и из уважения к переговорам по захвату заложников, которые могут возобновиться на этой неделе. По словам источника, армия продолжит действовать, но в относительно сдержанной форме.

Военные уже заявили, что их наступление на Рафах проводилось точечно в ответ на требования США, их самого важного союзника.

В воскресенье в ЦАХАЛ заявил о ликвидации "боевиков-террористов", которые пытались атаковать солдат, проводивших "целевые операции в районе Рафаха".

Израильские войска "обнаружили туннельные шахты и большое количество оружия, включая АК-47, РПГ, гранаты и взрывчатку", а также нанесли удар по двум ракетным установкам, нацеленным на пограничный переход Керем Шалом, говорится в сообщении.

Армия также объявила, что на прошлой неделе войска обнаружили подземный склад оружия во время рейда на здание в Рафахе, предположительно используемое ХАМАС в качестве места встреч.

Министр обороны Йоав Галлант отправился в воскресенье в Рафах, чтобы получить информацию о проводимых там операциях, сообщили в армии.

"Наши цели в секторе Газа стали намного яснее здесь, в Рафахе – ликвидировать ХАМАС, вернуть заложников и сохранить свободу действий, это ключевая вещь", – сказал он войскам в городе.

После ракетной атаки министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что запуски ракет продемонстрировали необходимость продолжения военного наступления Израиля.

"Сегодняшний [ракетный] огонь из Рафаха доказывает, что ЦАХАЛ должен действовать везде, где есть ХАМАС, и так оно и будет", – сказал он во время посещения военной базы на юге Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 мая главный прокурор МУС в Гааге Карим Хан подал запрос об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС. По его словам, они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества. Заявление Хана должна рассмотреть коллегия судей МУС.

Нетаньяху в ответ назвал "новым антисемитизмом" сравнение Израиля с ХАМАС, а решение прокурора МУС – "абсурдным и ложным".

Напомним, США уже приостановили передачу бомб Израилю из-за начала его военной операции в Рафахе. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон откажется от поставок вооружения, включая снаряды для артиллерии, если в Рафах вторгнется израильская армия.