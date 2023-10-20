ХАМАС утверждает, что освободил двух американских заложниц: 'чтобы доказать Байдену, что он ошибается'

ХАМАС утверждает, что освободил двух американских заложников из Газы – мать и ее дочь – "по гуманитарным соображениям". Представитель боевиков Абу Убайда объяснил, что сделали это, "чтобы доказать Байдену, что он ошибается".

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. ХАМАС утверждает, что взял около 200 заложников во время смертоносного нападения, совершенного 7 октября из сектора Газа на общины и военные базы на юге Израиля, что стало частью крупнейшего нападения на страну со времен арабо-израильской войны 1973 года.

Еще 50 человек удерживаются другими вооруженными группировками в анклаве. В число похищенных входят женщины, дети, старики и люди из других стран, а также некоторые израильские солдаты.

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Абу Убайда заявил, что они освободили двух американских граждан "по гуманитарным соображениям и чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления (президента Джо) Байдена и его фашистской администрации ложны и необоснованны".

Стоит отметить, что в Израиле, по уточненным данным, вследствие нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 18 октября в Тель-Авив (Израиль) прибыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Перед этим в Израиль прилетел глава Центрального командования США Майкл Эрик Курилла.

– СМИ назвали поездку Байдена в Тель-Авив визитом солидарности. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ранее анонсировал: глава США хочет услышать от израильского руководства, как оно будет проводить свои операции в секторе Газа, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

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