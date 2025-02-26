УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Израиль рассматривает продолжение первой фазы перемирия в Газе, переговоры о будущем анклава зашли в тупик – Reuters

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
159
Израиль рассматривает продолжение первой фазы перемирия в Газе, переговоры о будущем анклава зашли в тупик – Reuters

Израиль рассматривает возможность продления 42-дневного перемирия в секторе Газа, поскольку стремится вернуть домой оставшихся 63 заложников. В то же время Иерусалим откладывает достижение соглашения о будущем анклава.

Видео дня

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальные лица Израиля. Начальная фаза соглашения о прекращении огня, начатая при поддержке США и помощи посредников от Египта и Катара, должна завершиться в субботу, и пока неясно, что будет дальше, говорится в статье.

Два официальных лица, участвовавших в переговорном процессе, сообщили агентству, что Израиль и палестинские боевики ХАМАС не вступили в переговоры по завершению соглашения по второй фазе прекращения огня, которое должно будет устранить значительные разногласия между двумя сторонами.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель, отвечая на вопрос о том, может ли перемирие быть продлено без начала переговоров по второму этапу, который будет включать в себя такие сложные вопросы, как окончательное прекращение войны и будущее управление Газой, сказала, что Израиль проявляет "большую острожность".

Израиль рассматривает продолжение первой фазы перемирия в Газе, переговоры о будущем анклава зашли в тупик – Reuters

"Мы проявляем большую осторожность. По этому поводу не было конкретного соглашения, но это может быть возможно. Мы не закрыли возможность продолжения текущего прекращения огня, но в обмен на наших заложников, и они должны быть возвращены в целости и сохранности", – сказала она журналистам в Иерусалиме.

Если к пятнице соглашение не будет достигнуто, власти Израиля ожидают либо возобновления боевых действий, либо замораживания текущей ситуации, при котором перемирие сохранится, но заложники не вернутся, а Израиль может заблокировать ввоз гуманитарной помощи в Газу.

"Я думаю, нереально ожидать, что что-то подобное возникнет в течение нескольких дней. Это то, что нужно обсудить подробно. Это займет время", – сказала Хаскель.

Соглашение, которое включало освобождение 33 израильских заложников в обмен на около 2000 палестинских заключенных и задержанных, содержащихся в тюрьмах Израиля, а также вывод израильских войск с некоторых позиций в секторе Газа, претерпело многочисленные сбои.

На данный момент 29 израильских заложников, а также пять граждан Таиланда, были освобождены в обмен на сотни заключенных и задержанных из Палестины, при этом тела еще четырех заложников, передача которых была запланированна на четверг, еще не переданы.

В настоящее время наблюдается противостояние относительно освобождения более 600 палестинцев, которое Израиль откладывает, обвиняя ХАМАС в нарушении соглашения путем организации публичной демонстрации передачи израильских заложников в секторе Газа.

Официальный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что прогресс невозможен, пока заключенные находятся под стражей, но ХАМАС привержен постоянному прекращению огня и полному выводу войск Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля боевики ХАМАС освободили еще шестерых израильских заложников. Некоторые из них находились в плену в течение десяти лет.

Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил ХАМАС полным уничтожением, если группировка немедленно не освободит всех заложников. По его словам, обращение боевиков с заложниками, включая жестокое убийство семьи заложника Ярдена Бибаса, "еще больше иллюстрирует" жестокость группировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!