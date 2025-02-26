Израиль рассматривает продолжение первой фазы перемирия в Газе, переговоры о будущем анклава зашли в тупик – Reuters

Израиль рассматривает возможность продления 42-дневного перемирия в секторе Газа, поскольку стремится вернуть домой оставшихся 63 заложников. В то же время Иерусалим откладывает достижение соглашения о будущем анклава.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на официальные лица Израиля. Начальная фаза соглашения о прекращении огня, начатая при поддержке США и помощи посредников от Египта и Катара, должна завершиться в субботу, и пока неясно, что будет дальше, говорится в статье.

Два официальных лица, участвовавших в переговорном процессе, сообщили агентству, что Израиль и палестинские боевики ХАМАС не вступили в переговоры по завершению соглашения по второй фазе прекращения огня, которое должно будет устранить значительные разногласия между двумя сторонами.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель, отвечая на вопрос о том, может ли перемирие быть продлено без начала переговоров по второму этапу, который будет включать в себя такие сложные вопросы, как окончательное прекращение войны и будущее управление Газой, сказала, что Израиль проявляет "большую острожность".

"Мы проявляем большую осторожность. По этому поводу не было конкретного соглашения, но это может быть возможно. Мы не закрыли возможность продолжения текущего прекращения огня, но в обмен на наших заложников, и они должны быть возвращены в целости и сохранности", – сказала она журналистам в Иерусалиме.

Если к пятнице соглашение не будет достигнуто, власти Израиля ожидают либо возобновления боевых действий, либо замораживания текущей ситуации, при котором перемирие сохранится, но заложники не вернутся, а Израиль может заблокировать ввоз гуманитарной помощи в Газу.

"Я думаю, нереально ожидать, что что-то подобное возникнет в течение нескольких дней. Это то, что нужно обсудить подробно. Это займет время", – сказала Хаскель.

Соглашение, которое включало освобождение 33 израильских заложников в обмен на около 2000 палестинских заключенных и задержанных, содержащихся в тюрьмах Израиля, а также вывод израильских войск с некоторых позиций в секторе Газа, претерпело многочисленные сбои.

На данный момент 29 израильских заложников, а также пять граждан Таиланда, были освобождены в обмен на сотни заключенных и задержанных из Палестины, при этом тела еще четырех заложников, передача которых была запланированна на четверг, еще не переданы.

В настоящее время наблюдается противостояние относительно освобождения более 600 палестинцев, которое Израиль откладывает, обвиняя ХАМАС в нарушении соглашения путем организации публичной демонстрации передачи израильских заложников в секторе Газа.

Официальный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что прогресс невозможен, пока заключенные находятся под стражей, но ХАМАС привержен постоянному прекращению огня и полному выводу войск Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля боевики ХАМАС освободили еще шестерых израильских заложников. Некоторые из них находились в плену в течение десяти лет.

Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил ХАМАС полным уничтожением, если группировка немедленно не освободит всех заложников. По его словам, обращение боевиков с заложниками, включая жестокое убийство семьи заложника Ярдена Бибаса, "еще больше иллюстрирует" жестокость группировки.

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