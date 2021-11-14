Хакеры сломали электронную почту ФБР и разослали тысячи писем – Bloomberg

В субботу, 13 ноября, хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований. Они разослали десятки тысяч писем из электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.

Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на организацию по отслеживанию угроз Spamhaus Project. В материале сказано: ФБР заявило, что вместе с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры "осведомлено об инциденте, связанном с поддельными электронными письмами от учетной записи электронной почты @ ic.fbi.gov".

На данный момент Бюро никакой информации бюро больше предоставить не может, поскольку разбирается с ситуацией.

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При этом глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас сообщил, что взломана была не секретная система, а внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации.

По данным Spamhaus, спам-сообщения в конечном итоге достигли не менее 100 000 почтовых ящиков. В письмах указывалась тема: "Срочно: злоумышленник в системе". Сообщение было подписано Министерством внутренней безопасности США и предупреждало получателей, что злоумышленником был эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование хакерской группы The Dark Overlord.

По данным Spamhaus, к электронным письмам не было прикреплено вредоносное ПО. В группе предположили, что это провокация и попытка очернить Трою или устроить неприятную атаку, чтобы завалить ФБР звонками. Бюро призвало пользователей сети проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Напомним, ранее на Международном соревновании по кибербезопасности Tianfu Cup группа хакеров Pangu Lab находясь удаленно взломала iPhone 13 Pro от Apple и взяла его под свой контроль. На это им потребовалось всего 15 секунд.

Сообщалось, чтобы заполучить доступ к смартфону и взломать его всего за считанные секунды, хакерам просто понадобилось, чтобы пользователь нажал на вредоносную ссылку, что и предоставило им доступ.

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