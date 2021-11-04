Атаковали Украину 5 тысяч раз: СБУ раскрыла российских хакеров "Armagedon"

В СБУ разоблачили хакеров всемирно известной группировки "ARMAGEDON". Она осуществила более 5 тыс. кибератак на госорганы и объекты критической инфраструктуры Украины. Среди хакеров оказались офицеры "крымского" ФСБ и даже украинцы, перешедшие на сторону РФ во время оккупации полуострова.

Украинские киберспециалисты поименно установили злоумышленников, перехватили их разговоры и даже получили доказательства их причастности к кибератакам. Об этом сообщает 4 ноября пресс-служба СБУ.

Группировка "ARMAGEDON" – хакерский спецпроект ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ). Он работал по объектам из Украины. С 2014-го зафиксировано более 5 тыс. кибератак, злоумышленники хотели "заразить" более 1,5 тыс. компьютерных госсистем.

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Как отмечают в СБУ, кибератаки проводились с целью:

контроля над критической инфраструктурой (электростанции, тепло- и водоснабжение);

похищения, а также сбора разведданных Украины;

проведения акций информационно-психологического воздействия;

блокировки информсистем.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда хакеров из России обвиняют в кибератаках и краже данных. Например, совсем недавно российских взломщиков уличили в хищении личных данных клиентов ювелирного дома Graff (Британия).

Киберпреступники якобы потребовали десятки миллионов долларов в качестве выкупа, чтобы остановить раскрытие дополнительной конфиденциальной информации. При этом они уже успели слить в "темную сеть" 69 тысяч документов, включая файлы, касающиеся экс-президент США Дональда Трампа, американской телеведущей Опры Уинфри, звезды футбола Дэвида Бекхэма.

Отмечается, что за кражей данных стоит известная группировка российских хакеров Conti. А опубликованная информация, касающаяся примерно 11 тысяч состоятельных клиентов Graff, представляет собой лишь один процент из украденных ею файлов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине действовала сеть киберпреступников, "отмывавшая" деньги для международных хакеров через скрытую сеть Darknet. По оценкам Службы безопасности Украины, злоумышленникам удалось легализировать десятки миллионов долларов.