Греция стала первой православной страной, легализовавшей однополые браки

Парламент Греции принял закон, разрешающий заключать однополые браки на территории страны, он вступит в силу после публикации в официальном правительственном бюллетене. За легализацию однополых браков 15 февраля проголосовали 176 депутатов из 300.

Греция стала первым православным государством, где легализовали однополые браки, в то же время церковь продолжает выступать против такого решения. Об этом пишет Reuters.

В Греции борьба сторонников прав людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, длящуюся на протяжении десятилетий, завершилась победой. Греческий парламент 15 февраля принял закон, легализующий однополые браки на территории государства. Также отныне в Греции однополые пары имеют право усыновлять детей и имеют такие же родительские права, как и разнополые пары.

Легализацию однополых браков поддержали 176 депутатов парламента из 300. Голосовали против или воздержались, в частности, депутаты от правоцентристской партии "Новая демократия", в которую входит премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Сам глава правительства решение парламента приветствовал.

"Голосование завершено: сегодня вечером Греция с гордостью станет 16 страной ЕС, которая приняла закон о равенстве браков. Это историческая веха в области прав человека, отражающая современную Грецию – прогрессивную и демократическую страну, страстно отданную европейским ценностям", – написал Мицотакис в соцсети X вечером 15 февраля.

Приветствуют легализацию однополых браков и представители ЛГБТ-сообщества в Греции.

"Это исторический момент... Это день радости", – отметила в разговоре с Reuters Стелла Белия из группы однополых родителей Rainbow Families.

Правозащитники критикуют новый закон за то, что он не позволяет однополым парам становиться родителями из-за суррогатного материнства. В то же время, он признает детей, уже рожденных таким методом за рубежом.

Греция стала первой страной из тех, где подавляющее большинство населения принадлежит к православной христианской церкви. Церковники при этом выступали категорически против, называя гомосексуальные отношения грехом. Позиция церкви привела к тому, что в отношении легализации однополых браков разделились и граждане страны.

Среди политических сил против легализации выступали представители ультраправых партий. В одной из таких политсил, представленных в парламенте, назвали новый закон "антихристианским" и вредящим национальным интересам Греции. А в партии "Новая демократия", в которую входит действующий премьер, заявили, что "браки однополых пар... не являются правом человека".

Решение о легализации однополых браков стало не первым шагом Греции на пути к обеспечению прав ЛГБТ-сообщества. Так, с 2015 года в государстве разрешено гражданское партнерство для однополых пар. А в 2017 году греки получили право на признание своей гендерной идентичности и изменение юридического пола без хирургического вмешательства.

Напомним, летом 2023 года ЕСПЧ обязал Украину юридически признать однополые пары. Согласно решению от 1 июня Украина как член Европейской конвенции по правам человека должна принять закон, на юридическом уровне признающий однополые пары, и предоставить им возможность регистрировать свои отношения.