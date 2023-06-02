ЕСПЧ обязал Украину юридически признать однополые пары: подробности решения

Украину юридически обязали признать законными однополые пары и их браки. Такое решение 1 июня принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Основой для этого послужили несколько жалоб, поданных украинской однополой парой еще в 2014-м, которая требовала официального ее признания государством и регистрации отношений. Народный депутат Инна Совсун раскрыла детали решения, назвав его историческим.

По ее словам, девять лет назад в ЕСПЧ на государство пожаловались Андрей Маймулахин и Андрей Маркив, отмечая, что они находятся в семейных отношениях более 10 лет.

Мы живем как семья: у нас есть общая собственность, взаимная поддержка и забота, наши любимые домашние животные, обязательства друг перед другом и ответственность. Мы делим все радости и неприятности, как любая счастливая семья. Однако в глазах государства мы просто два отдельных мужчины, которые, по сути, не имеют между собой взаимных прав и обязанностей. Мы не согласны с этим", – привела автор поста текст жалобы украинцев.

По ее словам, теперь Европейский суд по правам человека удовлетворил ее, признав Украину виновной в нарушении ст. 14 Европейской конвенции по правам человека (запрет дискриминации) в сочетании со ст. 8 (право на личную и семейную жизнь). Своим решением ЕСПЧ обязал украинское государство признать отношения ЛГБТ-пар.

Так, Украина как страна-участник Европейской конвенции по правам человека должна принять закон, которым на юридическом уровне признает однополые пары, и предоставить им возможность регистрировать свои отношения как семью.

Совсун подчеркнула, что аналогичные решения ЕСПЧ выносил в отношении других стран, их в свое время выполнили Италия и Греция, очень скоро такое обязательство ждет и Польшу. В то же время, обратила внимание нардеп, суд каждый раз анализирует национальное законодательство государства – Конституцию, семейный кодекс, практику национальных судов и учитывает объяснения правительства ответчика.

"Невыполнение решения Европейского суда по правам человека – это репутационные риски для Украины перед Советом Европы и сигнал для европейских стран, что наше государство не способно должным образом защитить права человека. Что может крайне негативно отразиться на нашей интеграции в ЕС", – убеждена парламентарий.

Она добавила, что в опроснике, который страна заполняла, когда подавала заявку на членство в Евросоюзе, был вопрос о том, как право на брак и создание семьи защищено национальным законодательством, учитывая партнерства, которые открыты для однополых пар. По ее словам, тогда дипломаты заверили представителей ЕС, что работают над введением в Украине партнерств, которые были бы открыты как для разнополых, так и для однополых пар.

"В Заключение о членстве Украины Еврокомиссия подчеркнула, что защита граждан от дискриминации должна включать и признание семейных партнерств, основанных на союзе двух человек одного документального пола. Теперь это еще и подтверждается решением ЕСПЧ. Если мы мечтаем, чтобы однажды Гаагский трибунал или его аналог осудил Путина, мы сами должны уважать решение международных судов", – выразила убеждение Совсун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 7 марта, по инициативе народных депутатов от "Голоса" и "Слуги народа", в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Если его примут, то заключить регистрируемое партнерство смогут как разнополые, так и однополые пары.

В то же время на Волыни депутаты Луцкого городского совета большинством голосов подписали обращение в ВРУ, выступив против такого проекта закона. Они уверены, что это нововведение способно уничтожить национальные ценности, которые веками сохраняли украинцы.

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