Гарантии безопасности для Украины будут действовать независимо от президента США – Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что гарантии безопасности для Украины будут действовать независимо от того, кто станет следующим президентом Америки. Долгосрочные соглашения должны пережить любую администрацию.

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Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в среду, 9 августа, передает "Голос Америки". По словам чиновника, помощь Украине должна быть закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях.

Эти документы останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США. Сейчас над этим вопросом работают в администрации Джо Байдена.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в США, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – сказал Миллер.

По его словам, сейчас идут дискуссии в Конгрессе о том, какая должать быть текущая позиция Вашингтона относительно помощи Киеву, и какая будет долгосрочная позиция.

Также представитель Госдепа подчеркнул, что поддержка США зависит не только от решения президента, но и от Конгресса.

“Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше," – добавил Миллер.

Напомним, что лидеры стран "Группы семи" (G7) согласовали "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для Украины. Они предусматривают ряд двусторонних обязательств безопасности перед нашим государством, целью которых является "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

В начале августа Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Во главе украинской делегации на переговорах – руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил, что США готовы предложить Украине гарантии безопасности. Они будут аналогичны тем, что предоставляются Израилю, при этом не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс.