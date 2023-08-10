Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины и требует международного трибунала для РФ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его государство вступает в договоренности по Декларации о гарантиях безопасности для Украины. Рига намерена и дальше поддерживать украинский народ на фоне варварской агрессии России, а военных преступников готова привлечь к трибуналу.

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Об этом политик написал на своем аккаунте в Twitter. Латвия всецело остается на нашей стороне в этом противостоянии, и так будет вплоть до полной победы.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии России столько, сколько потребуется. Мы ожидаем специального международного трибунала для России за агрессию против Украины", – написал Кариньш.

Отметим, что согласно документу о гарантиях безопасности для Украины, подписанные в рамках саммита G7, каждая страна, присоединившаяся к нему, будет работать с Киевом по вопросам, направленными на обеспечение Украины силами, способными защитить наше государство – предоставлять современное вооружение, развивать военно-промышленный комплекс, обучать украинских военных, обмениваться разведанными и помогать в области кибербезопасности.

Напомним, что Рига приняла решение о массовой депортации россиян, которые проживают в Латвии. Речь идет о тех гражданах РФ, которые даже не попытались пройти проверку на обретение статуса постоянного жителя Европейского Союза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина уже вступила в переговоры со Штатами относительно заключения важного двустороннего соглашения. Оно направлено на обеспечение безопасности нашего государства.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш самый стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс", – заметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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